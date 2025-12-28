Alles zu oe24VIP
Fast 3 Promille: Betrunkener würgte Polizisten

28.12.25, 11:39 | Aktualisiert: 28.12.25, 13:40
Bei einem Alkovortest wurden 2,74 Promille festgestellt. 

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf trafen am späten Samtagabend
auf einen sehr betrunkenen und aggressiven Mann, der schreiend und mit
zerrissener Jacke im Bereich der Ruthnergasse herumlief. Ein durchgeführter
Alkotest ergab eine Alkoholisierung von 2,74 Promille"

Während die Beamten den Mann durchsuchten und versuchten dessen Identität zu eruieren, wollte der 28-Jährige flüchten. Dabei würgte er plötzlich einen der Beamten, woraufhin der Volltrunkene festgenommen wurde. Der Tatverdächtige befand sich am Sonntag noch in polizeilicher Anhaltung.

