Fast 3 Promille: Betrunkener würgte Polizisten

Bei einem Alkovortest wurden 2,74 Promille festgestellt.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf trafen am späten Samtagabend

auf einen sehr betrunkenen und aggressiven Mann, der schreiend und mit

zerrissener Jacke im Bereich der Ruthnergasse herumlief. Ein durchgeführter

Alkotest ergab eine Alkoholisierung von 2,74 Promille"

Während die Beamten den Mann durchsuchten und versuchten dessen Identität zu eruieren, wollte der 28-Jährige flüchten. Dabei würgte er plötzlich einen der Beamten, woraufhin der Volltrunkene festgenommen wurde. Der Tatverdächtige befand sich am Sonntag noch in polizeilicher Anhaltung.