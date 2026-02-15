ÖAMTC-Stützpunkte in Wien ziehen Bilanz

2025 im Rückspiegel: Mehr als 468.000-mal haben die Gelben Engel vor Ort mit Rat und Tat weitergeholfen

Die Nachfrage war ungebrochen hoch, die erbrachten Services ebenso vielfältig wie die Mobilitätsbedürfnisse der Mitglieder und Kunden: Auch 2025 waren die Gelben Engel an den Wiener ÖAMTC-Stützpunkten wieder mit vollem Einsatz für Menschen und Mobilität am Werk. Die Bandbreite reichte von der Beratung zu Themen wie Reise, Recht, Versicherungen oder Kindersitz über stationäre Pannenhilfe bis hin zu den vielfältigen Prüfdienstleistungen durch die ÖAMTC-Techniker. Allein über 217.000 technische Überprüfungen wurden im vergangenen Jahr an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs in Wien durchgeführt – darunter "Klassiker" wie die §57a-Überprüfung (das "Pickerl"), Ankaufstests, Urlaubs-Checks oder die beliebte Gratis-Aktion "Winterfit".

Großer Zuwachs

© ÖAMTC

In der Bundeshauptstadt vertrauen mittlerweile fast 490.000 Mitglieder auf den ÖAMTC, das entspricht einem neuerlichen Zuwachs von 1,9 Prozent im vergangenen Jahr. Alexander Leitner, Leiter des Stützpunkts Wien-West – dem größten in ganz Österreich, blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück: "Ob technische Services, Pannenbehebungen direkt am Stützpunkt oder persönliche Beratungen – im Vorjahr haben wir Clubmitgliedern an unseren Standorten mehr als 468.000-mal erfolgreich weitergeholfen und sie damit in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützt. Dafür haben wir wieder sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung erfahren – das motiviert natürlich enorm."

Mehr als nur ein Partner in Notsituationen

Als größter Mobilitätsclub des Landes ist der ÖAMTC auch zuverlässiger Partner im Alltag und baut seine Services und Dienstleistungen in dieser Hinsicht laufend weiter aus. So bietet der Mobilitätsclub neben einem kostenlosen Fahrrad-Check z. B. auch ein eigenes (Elektro-)Fahrrad-Service an. An ausgewählten Standorten – so auch in Wien-West und Wien-Erdberg – werden außerdem ein spezieller "E-Bike Akku-Check" und die "E-Batterie-Diagnose" (für E-Autos und Plug-in-Hybride) durchgeführt. Beide Services werden aufgrund der steigenden Zahl an gebrauchten E-Autos und des anhaltenden Booms bei E-Bikes zunehmend gefragter.



Seit einiger Zeit bietet der ÖAMTC – z. B. in der Donaustadt – auch eine Gasanlagen-Überprüfung für Wohnwägen und Wohnmobile an: Eine offizielle Bestätigung der einwandfreien Funktionstüchtigkeit der Anlage (nach Richtlinie G107) ist auf vielen Campingplätzen im In- und Ausland mittlerweile wichtige Voraussetzung.

ÖAMTC investiert in Stützpunkt-Infrastruktur und Lehrlingsausbildung

Der Mobilitätsclub investiert laufend in die Modernisierung seiner Infrastruktur, um seine Standorte auf nachhaltige Beine zu stellen – und den wachsenden Mitgliederzahlen und Mobilitätsbedürfnissen nachzukommen: So wurde auch im Jahr 2025 der Photovoltaik-Ausbau in der Ostregion weiter vorangetrieben, zwei neue Stützpunkte mit ökologischem Gesamtkonzept wurden eröffnet und zwei weitere sind gerade im Entstehen.Einen starken Fokus richtet der Mobilitätsclub auch weiterhin auf die Ausbildung der Fachkräfte von morgen – und nimmt daher jährlich neue Lehrlinge auf: Allein in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bildet der ÖAMTC aktuell 62 Lehrlinge in neun unterschiedlichen Berufen aus.