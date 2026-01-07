Alles zu oe24VIP
Christian Kern

Frage der Woche

Babler im Umfrage-Tief: Soll Kern die SPÖ übernehmen?

07.01.26, 16:10
Die Unzufriedenheit mit Andreas Babler in der SPÖ steigt - immer wieder gibt es Spekulationen rund um die Rückkehr von Christian Kern als Chef der Roten. 

Eine Mehrheit der SPÖ-Länder wünscht sich ein Comeback von Christian Kern. Die SPÖ liegt in Umfragen – ähnlich wie die ÖVP – bei unter 20 Prozent. Am 7. März wiederum findet der SPÖ-Parteitag statt - der alles entscheidende Tag für Babler. 

Doch beim roten Vorstand könnte am 14. Februar noch ein anderer Kandidat für den Parteivorsitz nominiert werden – laut Statut.  

Rote rechnen sich mit Kern "bessere Chancen" aus

Zudem war SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler – freundlich ausgedrückt – nie der Parteichef der Herzen der Roten, sondern „eine Notlösung, um Doskozil zu verhindern“, wie es ein Teil der SPÖ sieht. Mit Kern – eloquent im Auftreten – würden sich die Roten schlicht wieder „mehr Chancen erwarten“. Eine Umfrage deutet an, dass diese Hoffnung berechtigt sein könnte.

Sollte sich Kern nun doch noch zu einer Kandidatur entschließen, stünde dem wohl nichts entgegen, so er eine Mehrheit dafür im Vorstand fände.

