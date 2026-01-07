Alles zu oe24VIP
Markus Marterbauer
© APA/HANS KLAUS TECHT

Benzin zu teuer

Finanzminister tobt über hohe Spritpreise: "Hier ist etwas faul!"

07.01.26, 11:14
Jetzt will die Regierung die Treibstoffpreise genau unter die Lupe nehmen.

„Auch wenn die Inflationsrate im Dezember leicht zurückgegangen ist, bleibt sie weiterhin deutlich zu hoch. Die fehlende Bekämpfung der Inflation der Vorgängerregierung hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die uns bis jetzt schadet. Das hat zu einer im internationalen Vergleich hohen Inflation geführt“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zu 3,8% Inflation im Dezember.

Sprit sehr teuer, Gastro auch

Derzeit ist laut Finanzminister ein besonderes Augenmerk auf den Dienstleistungssektor wie die Beherbergung und Gastronomie zu legen. Denn in diesem Bereich steigen die Preise überdurchschnittlich.

Darüber hinaus gilt es, wie bereits angekündigt, die Treibstoffpreise genau unter die Lupe zu nehmen. „Auch wenn die Spritpreise im Dezember leicht gesunken sind, stimmt hier etwas nicht. Denn auf den Weltmärkten sind die Rohölpreise stark zurückgegangen. Bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ist dies aber nicht angekommen. Hier ist etwas faul, und manche scheinen sich ein Körberlgeld zu verdienen“, kritisiert Marterbauer.

