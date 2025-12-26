Sternsinger wieder unterwegs: "Gemeinsam Gutes tun"

Von 27. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 sind wieder Tausende Sternsinger in ganz Österreich unterwegs. Sie bringen den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in Armutsregionen der Welt. Schwerpunktland 2026 ist Tansania.

Unter dem Motto "Gemeinsam Gutes tun“ ziehen von 27. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 rund 85.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und verbinden dabei lebendiges Brauchtum mit der weihnachtlichen Friedensbotschaft. Gleichzeitig setzen sie ein starkes Zeichen weltweiter Solidarität mit Menschen, die von Armut, Hunger und Ausgrenzung betroffen sind.

Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jedes Jahr rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Seit den Anfängen 1954 wurden dabei rund 560 Millionen Euro gesammelt. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von 20 Millionen Euro überschritten.

Schwerpunktland 2026: Tansania

In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens auf Tansania. Dort werden Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt. Mädchen werden dabei unterstützt, ihre Schulbildung erfolgreich abzuschließen, Frauen dabei, sich ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. An den Klimawandel angepasste Landwirtschaft ist ein wichtiger Beitrag, um Hunger und Mangelernährung zu überwinden.