Vöslauer investiert fast 20 Mio. Euro in neue Abfüllanlage
© APA/ROBERT JÄGER

Funktionale Getränke

Vöslauer investiert fast 20 Mio. Euro in neue Abfüllanlage

26.12.25, 12:22
Teilen

Der Mineralwasserhersteller Vöslauer mit Sitz in Bad Vöslau (Bezirk Baden) investiert 19 Millionen Euro in eine neue Aseptikanlage. Damit soll die Produktion deutlich erweitert und der Weg für neue, "funktionale Getränke" im Sortiment frei werden. 

In der neuen Aseptikanlage sollen künftig Getränke unter sterilen Bedingungen abgefüllt werden, wodurch auf Konservierungsstoffe verzichtet werden kann und sensible Produkte länger haltbar bleiben. Die Anlage soll im Mai 2026 in Betrieb gehen. Die neue Linie erhöhe die Jahreskapazität um rund eine Million Hektoliter und werde in eine bestehende Lagerhalle integriert – ein Umbau, der "technisch aufwendig" sei und einen Großteil der Kosten erkläre, sagte Geschäftsführer Herbert Schlossnikl zu noe.orf.at.

Neue Produkte geplant

Laut Marketing- und Innovationschefin Yvonne Haider-Lenz erweitert Vöslauer sein Innovationsportfolio damit deutlich und schafft die Basis für mehrere neue Produkte ab 2026. So sollen etwa funktionale Getränke und neue sogenannte Near-Water-Varianten mit natürlichen Zusätzen auf den Markt kommen. 

Das sind funktionale Getränke

Funktionale Getränke sind Flüssigkeiten, die über die reine Durstlöschung hinausgehen, indem sie angereichert sind mit Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Kräutern, Probiotika oder Aminosäuren, um spezifische gesundheitliche Vorteile zu bieten, wie Energie, bessere Konzentration, Stärkung des Immunsystems oder Stressreduktion.

