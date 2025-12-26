Alles zu oe24VIP
Zwei Einbrecherinnen auf frischer Tat ertappt

26.12.25, 13:24
Der Wohnungsinhaber konnte via Kamera alles beobachten. 

Zwei Frauen haben am späten Nachmittag des Christtags versucht, in zwei Wohnungen in Wien-Landstraße einzubrechen. Pech für das Duo: Der Inhaber einer der Wohnungen beobachtete laut Polizeisprecher Markus Dittrich das Geschehen mittels einer Kamera an der Eingangstür über sein Handy und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen das Duo fest. Es behauptete, Schlafplätze gesucht zu haben und erst zwölf bzw. 13 Jahre alt zu sein. Die Ermittler glaubten den Frauen nicht.

Beamte der Inspektion Fiakerplatz stellten die beiden Verdächtigen noch im Stiegenhaus und fanden zu Einbruchszwecken umfunktionierte Scheren bei ihnen. Die Suche nach Schlafplätzen war die erste Verantwortung, später sagten die Verdächtigen gar nichts mehr. Die Identitäten der Frauen blieben unklar, sie dürften aber aus Serbien kommen.

