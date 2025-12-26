BMW-Raser (18) gewann Rennen am Gürtel: Schein weg

Gleich mehrere Raser konnten am Gürtel gestoppt werden.

Bei einem Schwerpunkt in der Nacht auf den Stefanitag am Wiener Gürtel haben Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurden fünf Führerscheine abgenommen. Bei einem 18-Jährigen endete die Amtshandlung gar mit der Abnahme des Probeführerscheins sowie des 3er-BMW. Dazu kamen neun Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und 27 aufgrund anderer verwaltungsrechtlicher Übertretungen.

Gegen 1.45 Uhr wurde ein 27-jähriger irakischer Staatsangehöriger am Mariahilfer Gürtel per Lasermessgerät mit 95 km/h bei erlaubten 50 gemessen. Der Mann in seinem Golf fiel zudem durch mehrere unvermittelte Spurwechsel ohne Blinken im dichten Verkehr auf. Dem Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Zwei Rennen mitten in der Nacht

Ebenfalls am Mariahilfer Gürtel lieferten sich gegen 3.00 Uhr eine 22-jährige bosnische Staatsangehörige in einem Audi A3 und ein 24-jähriger bulgarischer Staatsbürger in einem weiteren Pkw ein Wettrennen. Dabei wurde die Frau mit 95, der Mann mit 93 Stundenkilometern gemessen.

Auf die Sanktion hatte der "Sieg" der 22-Jährigen keine Auswirkungen. Beiden wurden die Führerscheine abgenommen. Der 24-Jährige war bereits am 22. Dezember aufgefallen: Wegen auffälligen Fahrverhaltens bekam er mehrere Anzeigen, außerdem war ihm zuvor eine Kennzeichentafel eines anderen Fahrzeugs entzogen worden. Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und uneinsichtig.

Nur eine halbe Stunde später bekamen die Polizisten am Neubaugürtel das nächste Rennen mit. Ein 17-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit war in seinem Pkw mit 95 Stundenkilometern unterwegs, der 18-jährige "Gegner" im Dreier-BMW brachte es gar auf 113 km/h. Der Probeführerschein war bei beiden weg, beim Älteren eben auch der BMW.