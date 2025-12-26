ÖBB in Weihnachtsferien mit 42.000 zusätzlichen Sitzplätzen

Die Tage rund um Weihnachten und Neujahr zählen zu den besonders starken Reisetagen. So haben die ÖBB auch heuer wieder ihr Angebot für den Weihnachtsverkehr deutlich ausgeweitet.

Die ÖBB stocken die Anzahl der Sitzplätze und Zugverbindungen auf der Süd- und Weststrecke auf und erhöhen das Platzangebot um rund 42.000 Sitzplätze.

Über 80 zusätzliche Zugverbindungen und rund 42.000 Extra-Sitzplätze

Von 20. Dezember bis 6. Jänner werden zusätzliche Züge eingesetzt, einzelne Verbindungen werden verlängert. Konkret fahren in den Weihnachtsferien insgesamt über 80 zusätzliche Züge auf der Süd- und Weststrecke. Um zu Weihnachten und Neujahr besonders günstig zu reisen, stellen die ÖBB für die zusätzlichen Verbindungen eine hohe Anzahl an Sparschiene-Tickets zur Verfügung. Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Reservierungen sind unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 ab € 3,- erhältlich. Zudem bieten die ÖBB mit der Stornierungsmöglichkeit von Sitzplatzreservierungen mehr Flexibilität für Reisende im Fernverkehr. Fahrgäste können ihre Sitzplatzreservierungen flexibler handhaben und diese bis zu einem Tag vor der geplanten Abfahrt rückerstatten lassen.

Donnerstag, 26. Dezember:

D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.

D 17001 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 18.44) fährt zusätzlich.

D 19781 von Feldkirch Bf nach Wien Hbf (12.38 / 20.15) fährt zusätzlich.

RJX 560 von Flughafen Wien Bf bis Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.

RJX 562 von Flughafen Wien Bf bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien Bf wird verlängert und fährt bereits ab Feldkirch Bf.

RJX 567 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien Bf wird verlängert und fährt bereits ab Feldkirch Bf.

RJX 169 von Zürich HB bis Wien Bf fährt mit doppelter Garnitur.

D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.

D 14002 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 19.49) fährt zusätzlich.

Samstag, 28. Dezember:

D 17003 von Wien Hbf nach Kitzbühel Bf (07.10 / 13.19) fährt zusätzlich.

D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch Bf (08.45 / 16.03) fährt zusätzlich.

D 17005 von Wien Hbf nach Bischofshofen Bf (09.10 / 14.55) fährt zusätzlich.

D 17006 von Bischofshofen Bf nach Wien Hbf (15.24 / 20.45) fährt zusätzlich.

Sonntag, 29. Dezember:

D 17002 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.

D 17001 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 18.44) fährt zusätzlich.

D 19781 von Feldkirch Bf nach Wien Hbf (12.38 / 20.15) fährt zusätzlich.

D 14009 von Wien Hbf nach Villach Hbf (06.20 / 11.03) fährt zusätzlich.

D 14001 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.

D 14010 von Villach Hbf nach Wien Hbf (13.05 / 17.50) fährt zusätzlich.

D 14002 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 19.49) fährt zusätzlich.

Dienstag, 31.12.2024:

D 17007 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (08.10 / 11.31) fährt zusätzlich.

D 17008 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (14.26 / 17.44) fährt zusätzlich.

RJX 767 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien Bf fährt mit doppelter Garnitur.

Mittwoch, 01.01.2025:

RJ 822 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (01.55 / 04.44) fährt zusätzlich.

RJ 824 von Wien Hbf nach Linz Hbf (02.55 / 04.23) fährt zusätzlich.

D 17009 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (03.30 / 06.45) fährt zusätzlich.

D 17001 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 18.44) fährt zusätzlich.

RJ 857 von Wien Hbf nach Graz Hbf (01.58 / 04.33) fährt zusätzlich.

D 14041 von Wien Hbf nach Villach Hbf (02.50 / 07.43) fährt zusätzlich.

D 14045 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.

D 14049 von Wien Hbf nach Villach Hbf (16.20 / 21.03) fährt zusätzlich.

D 14048 von Villach Hbf nach Wien Hbf (10.16 / 14.50) fährt zusätzlich.

D 14042 von Villach Hbf nach Wien Hbf (13.05 / 17.50) fährt zusätzlich.

D 14046 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 19.49) fährt zusätzlich.

Donnerstag, 02.01.2025:

D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch Bf (08.45 / 16.03) fährt zusätzlich.

RJX 368 von Wien Hbf bis Zürich HB fährt mit doppelter Garnitur.

RJX 560 von Flughafen Wien Bf bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.

RJX 562 von Flughafen Wien Bf bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.

RJX 766 von Flughafen Wien Bf bis Innsbruck Hbf fährt mit doppelter Garnitur

RJX 565 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien Bf wird verlängert und fährt bereits ab Feldkirch Bf.

RJX 567 von Innsbruck Hbf bis Flughafen Wien Bf wird verlängert und fährt bereits ab Feldkirch Bf.

RJX 169 von Zürich HB bis Wien Bf fährt mit doppelter Garnitur.

Samstag, 04.01.2025:

D 17003 von Wien Hbf nach Kitzbühel Bf (07.10 / 13.19) fährt zusätzlich.

D 17005 von Wien Hbf nach Bischofshofen Bf (09.10 / 14.55) fährt zusätzlich.

D 19781 von Feldkirch Bf nach Wien Hbf (12.38 / 20.15) fährt zusätzlich.

D 17006 von Bischofshofen Bf nach Wien Hbf (15.24 / 20.45) fährt zusätzlich.

RJX 169 von Zürich HB bis Wien Bf fährt mit doppelter Garnitur.

Sonntag, 05.01.2025 :

D 19780 von Wien Hbf nach Feldkirch Bf (08.45 / 16.03) fährt zusätzlich.

RJX 560 von Flughafen Wien Bf bis Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.

RJX 567 von Wien Hbf bis Flughafen Wien Bf wird verlängert und fährt bereits ab Feldkirch Bf.

Montag, 06.01.2025 :

D 17011 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (07.10 / 10.31) fährt zusätzlich.D 17005 von Wien Hbf nach Bischofshofen Bf (09.10 / 14.55) fährt zusätzlich.D 17013 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich.D 17010 von Kitzbühel Bf nach Wien Hbf (09.34 / 15.43) fährt zusätzlich.D 17012 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.26 / 18.44) fährt zusätzlich.D 17014 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.44) fährt zusätzlich.D 19781 von Feldkirch Bf nach Wien Hbf (12.38 / 20.15) fährt zusätzlich.D 17006 von Bischofshofen Bf nach Wien Hbf (15.24 / 20.45) fährt zusätzlich.RJX 560 von Flughafen Wien Bf bis Wien Hbf wird verlängert bis Feldkirch Bf.D 14051 von Wien Hbf nach Villach Hbf (06.20 / 11.03) fährt zusätzlich.D 14045 von Wien Hbf nach Villach Hbf (09.20 / 13.52) fährt zusätzlich.D 14057 von Wien Hbf nach Villach Hbf (10.20 / 15.13) fährt zusätzlich.D 14063 von Wien Hbf nach Graz Hbf (17.50 / 20.44) fährt zusätzlich.D 14065 von Wien Hbf nach Graz Hbf (19.50 / 22.44) fährt zusätzlich.D 14062 von Graz Hbf nach Wien Hbf (14.00 / 16.40) fährt zusätzlich.D 14042 von Villach Hbf nach Wien Hbf (13.05 / 17.50) fährt zusätzlich.D 14064 von Graz Hbf nach Wien Hbf (16.00 / 18.50) fährt zusätzlich.D 14046 von Villach Hbf nach Wien Hbf (15.17 / 19.49) fährt zusätzlich.D 14058 von Villach Hbf nach Wien Hbf (17.17 / 21.50) fährt zusätzlich.