Rapid-Chaos bei Anreise nach Bosnien

Heimischer Rekordmeister schon wieder in Turbulenzen.

Was für ein Europacup-Wahnsinn! Rapid Wien steht vor dem letzten Spiel des Jahres in der Conference League – doch schon die Anreise wird zum Albtraum! Am Donnerstag wartet Zrinjski Mostar. Aber: Rapid kommt nicht einmal planmäßig an!

Der Klub postet auf X: „Aufgrund des Wetters wurden wir während des Landeanflugs an unsere Zieldestination Mostar umgeleitet und setzten am Flughafen Dubrovnik auf. Mal schauen, wie es weitergeht.“ Umleitung statt Landung. Sturm zwingt Rapid zum Touchdown in Dubrovnik (Kroatien). Und plötzlich ist alles offen: Wie, wann – und ob – es weitergeht? Laut Google Maps beträgt die Reise nach Mostar über zweieinhalb Stunden.

Dabei steht Rapid ohnehin mit dem Rücken zur Wand. In der Conference League sind die Grün-Weißen nach fünf Spieltagen punktelos auf Platz 36 – dem letzten Rang! Ein Sieg zum Abschluss? Bitter nötig. Aber die Vorzeichen sind alles andere als gut.