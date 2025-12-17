Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Rapid-Chaos bei Anreise nach Bosnien
© Gepa

Conference League

Rapid-Chaos bei Anreise nach Bosnien

17.12.25, 14:21
Teilen

Heimischer Rekordmeister schon wieder in Turbulenzen. 

Was für ein Europacup-Wahnsinn! Rapid Wien steht vor dem letzten Spiel des Jahres in der Conference League – doch schon die Anreise wird zum Albtraum! Am Donnerstag wartet Zrinjski Mostar. Aber: Rapid kommt nicht einmal planmäßig an!

Der Klub postet auf X: „Aufgrund des Wetters wurden wir während des Landeanflugs an unsere Zieldestination Mostar umgeleitet und setzten am Flughafen Dubrovnik auf. Mal schauen, wie es weitergeht.“  Umleitung statt Landung. Sturm zwingt Rapid zum Touchdown in Dubrovnik (Kroatien). Und plötzlich ist alles offen: Wie, wann – und ob – es weitergeht? Laut Google Maps beträgt die Reise nach Mostar über zweieinhalb Stunden. 

Dabei steht Rapid ohnehin mit dem Rücken zur Wand. In der Conference League sind die Grün-Weißen nach fünf Spieltagen punktelos auf Platz 36 – dem letzten Rang! Ein Sieg zum Abschluss? Bitter nötig. Aber die Vorzeichen sind alles andere als gut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden