Nur Rapid Ex-Präsident hat im Moment Grund zur Freude

Ein Blick hinter die Kulissen des heimischen Rekordmeister.

Nur zwei der 108 Mannschaften in den drei Europacupbewerben haben noch keinen Punkt: Nizza mit Ex-Rapidler Isak Jansson in der Europa League und Rapid in der Conference League. Letzter in der schwächsten der drei Ligen hinter No-Name-Teams wie Noah aus Moldau, Drita aus dem Kosovo, Breidablik aus Island, den Hamrun Spartans aus Malta etc. Bezeichnend, dass Mainz, der Letzte der deutschen Bundesliga, Donnerstag bei Polens Meister Lech Posen ein 1:1 schaffte. Rapid ging dort vor zwei Monaten mit 1:4 unter.

Am Katzer-Geburtstag spielte nur ein Neuer

Grün-Weiß hat ein Qualitätsproblem. Bezeichnend, dass am 46. Geburtstag von Sport-Geschäftsführer Markus Katzer am Donnerstag nur einer seiner Sommereinkäufe zur Startelf gehört, der Norweger Petter Nosa Dahl. Der verletzte sich schon nach zehn Minuten. Danach spielte Rapid mit der Besetzung der letzten Saison. Rekordkauf Tobias Gulliksen kam erst nach 63 Minuten, ebenso Janis Antiste. Grün-Weiße Insider erzählen, dass Ex-Trainer Peter Stöger einen Stürmer wollte, aber von Katzer Gulliksen bekam.

Anteile verkauft

Erfolge hatten in den letzten Wochen nur zwei aus dem Rapid-Umfeld: Ex-Präsident Martin Bruckner und Raimund Hedl, der Vater des Torhüters, konnten ihre Anteile am tschechischen Spitzenklub Viktoria Pilsen (14. der Europa League) mit Gewinn den Milliardär Michal Strnad verkaufen.