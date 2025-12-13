Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Bernhard Raimann
© Getty

Football

Raimanns Colts beförderten Rückkehrer Rivers zum Starter

13.12.25, 22:43
Teilen

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann wird am Sonntag (22.25 Uhr MEZ) einen 44-jährigen Großvater auf der Quarterback-Position beschützen.  

Seine Indianapolis Colts haben für das wichtige Gastspiel bei den Seattle Seahawks den nach fünf Jahren aus der Football-Pension zurückgeholten Philip Rivers zum Starter erklärt. Das berichtete der im Besitz der US-Profiliga stehende Sender NFL Network am Samstag.

Wegen einer Verletzungsmisere - nach Anthony Richardson fiel zuletzt auch Stammquarterback Daniel Jones wegen eines Achillessehnenrisses für die restliche Saison aus - hatten die Colts zu Wochenbeginn Rivers reaktiviert. Vom Trainingskader zogen sie ihren früheren Spielmacher am Samstag in den Matchkader hoch. Am Sonntag wird der zehnfache Familienvater, der seit einem Jahr auch Großvater ist, nun sein erstes NFL-Spiel seit Jänner 2021 bestreiten.

Eigentliches Karriereende 

Seine größten Erfolge feierte Rivers in 16 Jahren mit den San Diego bzw. Los Angeles Chargers. In seiner letzten Saison vor dem eigentlichen Karriereende führte er die Colts zu ihrem bisher letzten Play-off-Einzug. Die K.o.-Phase will das Team von Raimann, der als Left Tackle unter anderem den Quarterback schützen soll, nun erstmals wieder erreichen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie scheint dafür in Seattle aber eine Trendwende nötig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden