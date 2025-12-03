Marcus Höfl: Hochzeit mit seiner Ex-Ex Marion in wenigen Tagen

Das lange getrennte Paar hat wieder zueinander gefunden.

Es ist das Comeback eines Happyends! Sportmanager Marcus Höfl und Marion Popp waren bereits vor Jahren liiert, haben einen gemeinsamen Sohn, Luca. Dann, vor 16 Jahren verließ Höfl Popp für eine andere...

Kamen einander näher

Doch als zu Beginn des Jahres sein Vater starb, war Marion an der Seite von Marcus, sie kamen einander in der dunklen Zeit wieder näher. Jetzt soll schon bald geheiratet werden!

Werden heiraten

„Ja, es stimmt. Wir werden heiraten und freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft.“ so Höfl zur Bild. In einer schicken Szenebar in Kitzbühel soll es zu Silvester passieren: mit rund 120 Gästen, bei einer "Sparkling und Special Night" wollen die beiden Ja zueinander sagen. Die amtliche Zeremonie soll dann schon vorüber sein, dafür steigt eine rauschende Party!

Mit Exfrau Maria Riesch

Jetzt, wo beide älter sind, soll die Liebe zwischen ihnen entspannter sein, heißt es. Höfl war bis Jänner 2025 mit Maria Riesch verheiratet, Popp bis Ende 2024 mit dem Ex-DFB-Boss Wolfgang Niersbach.