Marcus Hoefl Riesch Marion Popp

Alle Details

Marcus Höfl: Hochzeit mit seiner Ex-Ex Marion in wenigen Tagen

03.12.25, 14:09
Das lange getrennte Paar hat wieder zueinander gefunden.

Es ist das Comeback eines Happyends! Sportmanager  Marcus Höfl und Marion Popp  waren bereits vor Jahren liiert, haben einen gemeinsamen Sohn, Luca. Dann, vor 16 Jahren verließ Höfl Popp für eine andere...

Kamen einander näher

Doch als zu Beginn des Jahres sein Vater starb, war  Marion  an der Seite von Marcus, sie kamen einander in der dunklen Zeit wieder näher. Jetzt soll schon bald geheiratet werden!

Werden heiraten

„Ja, es stimmt. Wir werden heiraten und freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft.“ so Höfl zur Bild. In einer schicken Szenebar in Kitzbühel soll es zu Silvester passieren: mit rund 120 Gästen, bei einer "Sparkling und Special Night" wollen die beiden Ja zueinander sagen. Die amtliche Zeremonie soll dann schon vorüber sein, dafür steigt eine rauschende Party!

Maria Hoefl-Riesch; Marcus Hoefl
© Getty Images

Mit Exfrau Maria Riesch

Jetzt, wo beide älter sind, soll die Liebe zwischen ihnen entspannter sein, heißt es. Höfl war bis Jänner 2025 mit Maria Riesch verheiratet, Popp bis Ende 2024 mit dem Ex-DFB-Boss Wolfgang Niersbach.

