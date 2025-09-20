Marcus Höfl: Liebes-Comeback mit der Ex

Manchmal geht das Leben seltsame Wege – nur um einen wieder dorthin zurückzuführen, wo alles begann.

So geht es nun Marcus Höfl, dem Ex von Maria Höfl-Riesch. Wie die BILD berichtet, ist der Sportmanager wieder mit seiner früheren Liebe Marion Popp (50) liiert. „Marion und ich sind fest zusammen und wir sind sehr glücklich“, bestätigt Höfl die Liebe. „Es fühlt sich rundum gut an.“

Zurück zu alten Gefühlen

Marion Popp war zuletzt mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach verheiratet - ihre Ehe hielt nur 14 Monate. Kurz danach kam heraus: Zwischen Popp und einem alten Bekannten, ihrem Ex-Partner Marcus Höfl, kam es wieder zur Annäherung. „Marion stand mir auf großartige Weise bei, als mein Vater krank wurde. Das war sehr wichtig für mich. Aus Freundschaft wurde so ganz langsam wieder Liebe“, so Höfl.

Höfl-Riesch © Instagram

Marion Popp und Marcus Höfl waren bereits vor vielen Jahren ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn. Ihre Beziehung endete 2009, als Höfl sich in Ski-Star Maria Riesch verliebte. Aus einer beruflichen Zusammenarbeit entwickelte sich damals eine neue Liebe, die Höfl 2010 öffentlich machte. 2011 folgte die Hochzeit – doch im Sommer 2014 trennten sich auch Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl.Nun scheint sich für Höfl und Popp ein Kreis zu schließen.