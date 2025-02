Maria (Höfl-)Riesch: Todes-Drama nach Blitzscheidung

Die einstige Skirennfahrerin und ihr Ex-Mann Marcus Höfl trauern gemeinsam um einen geliebten Menschen.

Erst die Trennung, dann die Blitzscheidung und jetzt auch noch ein Todesfall. Maria Rieschs (40) Leben gleicht gerade einer Achterbahnfahrt. Der Vater ihres Ex-Mannes Marcus Höfl ist gestorben. Das gab der Unternehmer auf Instagram bekannt - dort nimmt er mit emotionalen Zeilen Abschied.

Marcus Höfl: "Alles ging so schnell."

Ich kann es noch immer nicht fassen – alles ging so schnell. Viel zu schnell! Das Schmerzhafteste ist die Endgültigkeit. Während ich diese Zeilen schreibe, fließen Tränen, doch es hilft, loszulassen. Gleichzeitig empfinde ich tiefe Dankbarkeit für all die gemeinsamen Jahrzehnte, erfüllt mit so wunderbaren Erinnerungen. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben – als der bescheidene und lebensfrohe Mensch, der du warst. Mach’s gut, Dad", schreibt Marcus Höfl zu der Traueranzeige.

Letztes Jahr im August gaben Maria Riesch und Marcus Höfl ihre Trennung nach 13 gemeinsamen Jahren bekannt. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen." Zudem betonten sie, dass sie "sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben", hieß es in der gemeinsamen Aussendung. Fünf Monate später war bereits die Scheidung durch und die Sportlerin zeigte sich wieder frisch verliebt. In Kitzbühel bestätigte sie auch die neue Beziehung zu einem steirischen Unternehmer.