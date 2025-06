Marcus Höfl: DAS sagt er zum Liebescomeback mit seiner Ex

Der Sportmanager hat ein bewegtes Leben - jetzt spricht er Klartext.

In den letzten Monaten hat sich einiges bei ihm getan!

Sportmanager Marcus Höfl, 51, verrät in GALA (EVT.: 5.6.2025), wie es um ein mögliches Liebescomeback mit seiner Ex-Frau Marion Popp, 50, (zwei gemeinsame Söhne) steht. „Sagen wir mal, glücklicher Vater mit flexiblem Familienmodell“, sagt Höfl augenzwinkernd. Höfl hatte sich im August 2024 von Skistar Maria Höfl-Riesch, 40, getrennt – und auch Popps Ehe mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, 74, war zerbrochen.

Das plant er für den Sommer

Den Sommer will Höfl in seinem neuen Haus in Kitzbühel verbringen, wie er GALA erzählt: „Dort fühle ich mich pudelwohl!“ Und weiter: „Ich habe eine Wohnung in New York gekauft, sehe meine Zukunft vermehrt dort. Es gibt viel zu planen und einzurichten, was mir einen Riesenspaß macht.“