Maria Höfl-Riesch: 1. Liebes-Auftritt mit ihrem Traumschiff-Kapitän

Im feierlichen Ambiente des 5- Sterne Luxus-Resorts „Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg“ in Königswinter wurden die 28. SPA AWARDS verliehen. Ein Gast stellte dabei alle anderen in den Schatten - und es war nicht Liz Hurley...

Es ist ein seltener Anblick, der für Aufsehen sorgt: Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch (39) zeigt sich erstmals ganz offiziell mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf (62). Gemeinsam schlenderte das frisch verliebte Paar bei den Spa Awards 2025 über den roten Teppich des Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg – entspannt, vertraut, glücklich. Damit macht Höfl-Riesch ihre neue Liebe nun öffentlich. Schrempf, General Manager des Luxus-Kreuzfahrtschiffs MS Europa 2, war schon länger an ihrer Seite – bislang aber im Hintergrund. Jetzt sind die beiden bereit, ihre Beziehung mit der Welt zu teilen. Beim hochkarätigen Medienevent posierten sie vertraut mit Prominenten wie Regina Halmich (48) und Starkoch Johann Lafer (67) – und zeigten, dass ihre Verbindung mehr ist als ein flüchtiger Flirt.

Johann Schrempf mit Maria Höfl-Riesch © Getty ×

Im Gespräch mit RTL verriet Höfl-Riesch, wie sich aus einer jahrelangen Freundschaft plötzlich Gefühle entwickelten. „Das ist ehrlicherweise schwer zu sagen, weil wir uns schon lange kennen und uns als Freunde gut verstanden haben“, so die Sportlerin. Der Übergang zur Beziehung sei eher ein schleichender Prozess gewesen, kein plötzlicher Moment der Erkenntnis.

Maria Höfl-Riesch, Regina Halmich und Sonja Kiefer © Getty ×

Nach der überraschenden Trennung von ihrem Ehemann Marcus Höfl im August 2024, zog sich die ehemalige Skirennläuferin zunächst zurück. In dieser Zeit verbrachte sie auch alleine Zeit an Bord der MS Europa 2 – ein Ort, der sich später als Wendepunkt für ihr Liebesleben herausstellen sollte. Die neue Beziehung wird dennoch immer wieder auf die Probe gestellt – Schrempf ist berufsbedingt oft monatelang auf See. Doch auch damit scheint das Paar souverän umzugehen. „Er war jetzt dreieinhalb Monate weg“, berichtet Höfl-Riesch, „und ich bin froh, dass er wieder da ist.“ Zwei Mal habe sie ihn während dieser Zeit auf dem Schiff besucht. Doch die Wochen der Trennung seien nicht einfach gewesen.

Starbesetzte Gala mit Hollywood-Flair

Liz Hurley mit Sohn Damian © Getty ×

Riesch hätte ihr Liebes-Outing nicht besser wählen könnte. Bei den elitären Spa-Awards stand neben zahlreichen deutschen Promis auch Hollywood-Star Elizabeth Hurley im Rampenlicht,, die als „Beauty Idol“ ausgezeichnet wurde. Die britische Schauspielerin und Unternehmerin begeistert seit Jahrzehnten mit zeitloser Eleganz, natürlicher Ausstrahlung und makellosem Stil. Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle im Kultfilm „Austin Powers“ sowie als Botschafterin für renommierte Marken. Elizabeth Hurley setzt sich seit mehr als 20 Jahren engagiert für die Enttabuisierung von Brustkrebs ein und nutzt ihre Bekanntheit, um das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken. Ihre Fähigkeit, klassische Schönheit mit modernem Selbstbewusstsein zu vereinen, macht sie zu einer wahren Ikone. Elizabeth Hurley ist ein Vorbild für Frauen weltweit und verkörpert den „Beauty Idol“-Titel wie kaum eine andere.