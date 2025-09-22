Marcus Hoefl spricht schon von Hochzeit mit seiner Ex - in Kitzbühel?

Der Ex-Mann der einstigen Skirennläuferin Maria Riesch ist zur Mutter seines Sohnes Luca zurückgekehrt und denkt sogar darüber nach, noch einmal zu heiraten.

Überraschendes Liebes-Comeback auf der Wiesn: Sportmanager Marcus Höfl (51) und seine Ex-Partnerin Marion Popp sind wieder ein Paar – und zeigen ihr Glück nun auch offiziell. Auf Instagram teilte Höfl ein Familienfoto vom Oktoberfest: Arm in Arm mit Marion, an ihrer Seite der gemeinsame Sohn Luca.

Vom Kontakt zur neuen Liebe

Obwohl sich das Paar bereits 2009 trennte, riss der Kontakt nie ab – vor allem wegen Sohn Luca. Nach Informationen von Bild kamen sich Höfl und Popp im November 2024 wieder näher. Am Wochenende präsentierten sie sich beim Wiesn-Anstich im Zelt „Hochreiter‘s Zur Bratwurst“ strahlend vereint.

Eine Nachricht, die nicht nur Fans freut – sondern vor allem ihren Sohn.

Auf die Frage nach einer möglichen Hochzeit reagierte Höfl lachend: „Schauen wir mal.“ Noch ist Popp mit Ex-DFB-Boss Wolfgang Niersbach verheiratet, die Scheidung läuft seit Sommer 2024. Auch Höfl ist erst seit Jänner 2025 geschieden – seine Ehe mit Ski-Legende Maria Riesch wurde da offiziell beendet.





„Freundschaft wurde wieder Liebe“

Im Gespräch mit Bild verriet der Sportmanager: „Es fühlt sich rundum gut an. Und noch mal ganz anders als während unserer ersten Beziehung. Erwachsener und entspannter.“

Das Paar ist inzwischen auch räumlich wieder zusammengezogen – ins neue Haus von Höfl in Kitzbühel. Ende September folgt eine Wohnung in New York, wo Höfl beruflich viel Zeit verbringt. Auch Marion will ihn so oft wie möglich begleiten.

Ein Happy End – auch für Luca

Sohn Luca profitiert doppelt vom neuen Familienglück: Bald beginnt er sein Studium in Boston – nur einen Katzensprung von New York entfernt. Damit ist er ganz nah dran an seinen frisch wiedervereinten Eltern.

Ein Happy End, das niemand so schnell erwartet hätte.