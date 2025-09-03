Maria Riesch spricht über ihre Austro-Liebe Johann Schrempf

Neues Glück für Maria Riesch (40): Die ehemalige Ski-Rennläuferin ist nach ihrer Scheidung wieder verliebt – und spricht offen über ihre Beziehung zu Johann Schrempf (65)

Seit rund einem halben Jahr sind Riesch und Schrempf ein Paar. Über ihre Unterschiede können beide herzlich lachen: Sie ist einen halben Kopf größer, er 25 Jahre älter. „Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf“, witzelt Schrempf im Interview mit der "Bunte". Für Riesch ist klar: „Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter zu tun.“ Probleme damit hätten eher Außenstehende, sagt die Sportlerin – und trägt inzwischen weniger oft hohe Schuhe.

Johann Schrempf mit Maria Höfl-Riesch © Getty

Von der Freundschaft zur Liebe

Kennengelernt haben sich die beiden schon vor Jahren, als Riesch auf einem von Schrempfs Kreuzfahrtschiffen Fitnesskurse gab. Über gemeinsame Freunde entstand eine enge Verbindung, die lange rein freundschaftlich blieb. Erst im Sommer 2023 entwickelte sich mehr. „Ich fand Johann schon immer cool“, erinnert sich Riesch, „aber wir beide waren ja verheiratet und dachten nicht an mehr.“

Kleine Stolpersteine

© Getty Images

Mittlerweile ist Schrempf für die Sportlerin „der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt“. Sie schwärmt von seiner Empathie, seinen Kochkünsten und seiner Fürsorge. Nur eine Sache erschwert die Beziehung: Schrempf ist als Hotel.Direktor der MS Europa beruflich oft monatelang auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. „Besonders schwierig finde ich es, wenn er in komplett anderen Zeitzonen ist, wie Neuseeland mit zehn Stunden Unterschied“, sagt Riesch. Das Zeitfenster für Telefonate sei dann winzig – und damit die größte Herausforderung für ihre Liebe.