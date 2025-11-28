Linden LIVE: Wer will den grün-weißen Feuerstuhl?

Bei Rapid Wien ist die Suche nach einem neuen Trainer in vollem Gang. Vier Kandidaten stehen zur Diskussion - darunter auch Markus Schopp. Peter Linden mit den Fakten.

Rapid gedenkt Ernst Happel ab seinem 100. Geburtstag am Samstag mit einer Sonderausstellung im Rapid-Museum. Was würde der „Wödmasta“ zu den aktuellen Entwicklungen in Grün-Weiß sagen? Sicher kein gutes Wort.

Präsidium mit limitierter Kompetenz

Ein Präsidium, in dem die fußballerische Kompetenz auf Michael Hatz, den Spieler der Meistermannschaft von 1996, beschränkt ist. Was Sportchef Markus Katzer schamlos ausnützt.

Kandidaten im Fokus

Wen wird er zum neuen Trainer machen? Stefan Kulovits hat zwar die nötige UEFA-Pro-Lizenz, wird aber wieder nur die Interimslösung bleiben. Am Markt wären Adi Hütter oder Ralph Hasenhüttl.

Realistische Optionen

Trainer, die schon in europäischen Topligen gutes Geld verdient haben, werden kein Interesse an einem Comeback in Österreich zeigen. Markus Schopp könnte den Job in Hütteldorf übernehmen. Allerdings heißt seine Philosophie Ballbesitz.

Rapids Ballprobleme

Mit dem Ball hat Rapid derzeit die größten Probleme. Dass Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult mit 66 noch einmal in Hütteldorf ein Thema wird, kann man ausschließen.

Vergangenheit als Hindernis

Er würde sich von Katzer, den er früher trainierte, nichts sagen lassen. Pacult wurde erst vor zwei Wochen nach einem Monat bei Wolfsberg selbst Opfer eines seltsamen Trainerwechsels nach einer Heimniederlage gegen Hartberg, dem Trainer-Killer der Liga.

Hartbergs fatale Rolle

Nach einem 0:1 in Hartberg als klar bessere Mannschaft musste vor zwei Jahren Barisic bei Rapid gehen, jetzt traf es Pacult. Gewinnt Hartberg Sonntag daheim das ausverkaufte steirische Derby gegen Sturm, könnte es das nächste Traineropfer geben.