Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Robert Lewandowski
© Getty

Wegen Messi?

Hammer-Gerücht um Robert Lewandowski (37)

17.12.25, 14:18
Teilen

Der Verein sucht schon ein passendes Haus für den Superstar. 

Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona neigt sich dem Ende zu. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft aus - die Zeichen stehen dabei deutlich auf Abschied. Wie die BBC berichtet, könnte der Pole seine Karriere in der MLS beenden.

Konkret soll Chicago Fire an einer Verpflichtung des Star-Stürmers interessiert sein. Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben, auch die Finanzierung Lewandowskis sei "kein Problem". Allerdings bekommt der ehemalige Schweini-Klub Konkurrenz aus der MLS. Auch Meister Inter Miami will den Polen verpflichten und soll Medienberichten zufolge sogar schon ein Haus für den Polen suchen.

lewandowski
© Getty Images

Beim neuen MLS-Meister würde Lewandowksi unter anderem auf Lionel Messi und Luis Suarez treffen. Dort könnten die Routiniers zu Ende ihrer Karrieren noch einmal einen echten Star-Sturm bilden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden