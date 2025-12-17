Hammer-Gerücht um Robert Lewandowski (37)

Der Verein sucht schon ein passendes Haus für den Superstar.

Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona neigt sich dem Ende zu. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft aus - die Zeichen stehen dabei deutlich auf Abschied. Wie die BBC berichtet, könnte der Pole seine Karriere in der MLS beenden.

Konkret soll Chicago Fire an einer Verpflichtung des Star-Stürmers interessiert sein. Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben, auch die Finanzierung Lewandowskis sei "kein Problem". Allerdings bekommt der ehemalige Schweini-Klub Konkurrenz aus der MLS. Auch Meister Inter Miami will den Polen verpflichten und soll Medienberichten zufolge sogar schon ein Haus für den Polen suchen.

© Getty Images

Beim neuen MLS-Meister würde Lewandowksi unter anderem auf Lionel Messi und Luis Suarez treffen. Dort könnten die Routiniers zu Ende ihrer Karrieren noch einmal einen echten Star-Sturm bilden.