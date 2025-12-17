Österreich zu teuer: Briten flüchten jetzt in dieses Skigebiet

Nicht nur Österreicher leiden unter den hohen Preisen, vor allem fürs Skifahren, sondern auch die Touristen. Jetzt haben die Briten einen neuen Skiort für sich entdeckt und dieser liegt nicht in den Alpen.

Wer Skifahren will, muss tief in die Tasche greifen. In einigen Skigebieten überschreiten die Preise schon die 80-Euro-Marke. Laut der "Daily Mail" haben viele Briten einen günstigen Ort gefunden: Bansko!

Am Fuße des bulgarischen Pirin-Gebirges gelegen, lockt das Skigebiet mit unzähligen Pisten zu einem Bruchteil der Kosten. Die Skipass-Preise liegen bei etwa 35 Euro pro Tag. Mit nur 48 Kilometern Piste und 14 Liften zählt Bansko nicht unbedingt zu den Premium-Wintersportorten. Trotzdem ist das Gebiet ideal für alle Anfänger und die, die Menschenmassen meiden.

Super günstiges Bier

Der Ort kann sich auch sehen lassen. Das Städtchen zeichnet sich durch seinen traditionellen bulgarischen Charme, alte Steingebäude, Terrakotta-Dächer und Kopfsteinpflasterstraßen aus. Für den Après-Ski nach einem harten Tag auf der Piste ist gesorgt. In Bansko gibt es etwa 150 Restaurants und Bars.

Ein halber Liter Bier kostet dort knapp einen Euro, so "Daily Mail". Durchschnittlich kostet ein Aufenthalt in einem Drei-Sterne-Hotel etwa 65 Euro. Ein weiterer Pluspunkt: Geldwechseln fällt ab dem 1. Jänner 2026 weg. Bulgarien führt den Euro als Währung ein.