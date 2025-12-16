Austrian Airlines stockt Flüge zu Top-Sommerdestinationen auf

Beliebteste Ziele in Griechenland, Spanien und Italien werden im Sommer 2026 deutlich öfter angeflogen. Ab sofort sind 490 zusätzliche Flüge für Frühjahr, Sommer und Herbst 2026 buchbar.

Rechtzeitig vor den Feiertagen legen die Netzplaner von Austrian Airlines jede Menge zusätzliche Flüge zu den Top-Sommerdestinationen 2026 unter die Weihnachtsbäume. Wer die kommenden Feiertage mit seinen Liebsten für die Urlaubsplanung nutzen möchte, kann ab sofort aus dem Vollen schöpfen und von 490 zusätzlichen Flügen zu den beliebtesten Destinationen am Mittelmeer in der Haupt- bzw. Nachsaison 2026 profitieren.

Insgesamt werden im Sommerflugplan 2026 dann 113 Destinationen auf der Kurz- bzw. Mittelstrecke sowie 20 Destinationen im Langstreckenbereich aus Wien direkt angeflogen, resultierend in einem Gesamtprogramm mit insgesamt 133 (2025: 127) in der Sommersaison 2026 geplanten Destinationen. Der Sommerflugplan gilt von 29. März bis 24. Oktober 2026.

Griechische Inseln locken und sind bequem zu erreichen

In Anlehnung an den STS-Klassiker muss man ja nicht gleich „für immer dort“ bleiben – sondern kann sich aus dem um 148 Flüge aufgestockten Griechenland-Portfolio von Austrian Airlines vielleicht die eine oder andere „neue“ Insel aussuchen. Insgesamt wird es an 21 verschiedenen Destinationen in Griechenland ein herzliches „Kalimera und willkommen in Griechenland“ für die Flieger mit der rot-weiß-roten Heckflosse geben. Besonders beliebt mit bis zu 19 Flügen pro Woche ist dabei Kreta (14 Mal wöchentlich nach Heraklion und fünf Mal nach Chania), gefolgt von Rhodos, Korfu oder Kos. Aber auch Karpathos, Santorin, Kalamata, Lefkada, Zakynthos oder Lemnos erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Wieder im Programm nach längerer Pause ist auch Mytilini/Lesbos. Tipp der Netzplaner: Die Schönheit der Inseln wenn möglich mit der Ruhe der Vor- oder Nachsaison, die an einigen Destinationen deutlich verlängert wird, genießen!

Zur Auswahl: deutliche mehr Flüge nach Italien oder doch lieber nach Spanien?

Dass ein Kurztrip oder auch langer Urlaub in Italien einfach immer eine gute Idee ist, das wissen die heimischen Italo-Fans schon seit vielen Generationen. Attraktiv wie noch nie ist dafür das Angebot von Austrian Airlines: 222 Flüge mehr als noch im Sommer des Vorjahres stehen zur Verfügung.

In Summe geht es im Sommer 2026 zu zwölf verschiedenen Destinationen am Stiefel, deutlich öfter als noch im Vorjahr etwa nach Rom, Florenz oder Lamezia Terme. Besonders beliebt auch Sardinien, wo im Sommer 2026 bis zu zehn Mal pro Woche Olbia bzw. Cagliari angeflogen werden.

Geht es hingegen doch lieber – oder vielleicht sogar zusätzlich – nach Spanien, so stehen nun 120 Flüge mehr als bisher publiziert zur Verfügung. Besonderer Fokus liegt hierbei auf der Kapazitätserhöhung für Valencia sowie Barcelona. Insgesamt gibt es in der Sommersaison an elf spanischen Destinationen (Festland sowie Inseln) ein „Hola, Austrian Airlines“, wobei ganz neu im Spanien-Sommerflugplan Bilbao und auch Alicante dabei sind.

Schnell sein heißt es für all jene, die auch im Sommer lieber im Kühlen bleiben wollen. Die „coolen“ Sommerdestinationen mit bis zu sieben Flügen wöchentlich nach Reykjavik, je drei wöchentlichen Flügen nach Bergen und Edinburgh sowie zwei Flügen nach Tromsø und einem Flug auf die Lofoten stehen aktuell bei sehr vielen Reisenden auf der „Bucketlist“ und erfreuen sich immer weiter steigender Nachfrage.

Fluggutscheine: Wenn man Reisen, Erinnerungen und Geschichten schenken will

Für alle Flüge von Austrian Airlines gültig und damit für das gesamte Angebot nutzbar: Die besonders zur Weihnachtszeit beliebten Fluggutscheine von Austrian Airlines. Ganz einfach und direkt online buchbar. Die Fluggutscheine kann man für seine Liebsten auch noch ultra-last-minute erwerben. Mit etwas Glück können aktuell auch noch zehn Austrian Gutscheine im Wert von EUR 150 bei der Weihnachtsverlosung ergattert werden. Jeder Gutschein kommt dabei in den Lostopf!