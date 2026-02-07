Alles zu oe24VIP
Roisentaverne
© willhaben

In Wallfahrtsort

Traditions-Gasthaus um 1 Euro zur Pacht angeboten

07.02.26, 19:58
Für ein Kult-Gasthaus an einem beliebten Standort wird ein Pächter gesucht.

Oberösterreich. Mitten im Wallfahrtsort Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) wird für das Traditions-Gasthaus "Roisentaverne" ein neuer Wirt gesucht. Die Pacht laut "willhaben"-Anzeige: 1 Euro! 

Traditions-Gasthaus um 1 Euro zur Pacht angeboten
© willhaben

Die Hauseigentümer Alois und Eva Großbichler führten bis zu ihrer Pensionierung das Gasthaus über viele Jahre selbst, berichtet das Onlineportal "Ybbstaler". Vor rund einem Jahr hatten Quereinsteiger das Lokal übernommen. Doch jetzt wird für den voll ausgestatteten Gastronomiebetrieb mit rund 400 Quadratmetern Nutzfläche wieder ein neuer Pächter gesucht. Etwa 100 Sitzplätze stehen im Erdgeschoß zur Verfügung.

Das Lokal befindet sich mitten im beliebten Wallfahrtsort Maria Neustift. Die Pacht beträgt nur 1 Euro, allerdings steht in der Anzeige, dass die Pachtkonditionen "individuell nach Umfang und Nutzung vereinbart" werden.

Im ersten Stock befindet sich ein großer Veranstaltungssaal für etwa 200 Personen (ca. 400m²), der "auf Wunsch zusätzlich anmietbar" sei, heißt es in der "willhaben"-Anzeige.

"Die Immobilie ist sofort nutzbar und eignet sich ideal für Gastronom/innen, die ein neues Projekt starten möchten", so die Hauseigentümer.

