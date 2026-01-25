Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Skifahrer (49) stirbt auf Piste – 14-jähriger Urlauber stellt sich der Polizei
© Getty

Zell am See

Skifahrer (49) stirbt auf Piste – 14-jähriger Urlauber stellt sich der Polizei

25.01.26, 13:02
Teilen

Jener Jugendliche, der am Samstag in einen Skiunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt war und vom Unfallort geflüchtet ist, hat sich am Sonntagvormittag mit seiner Familie bei der Polizei gemeldet. 

Sbg. Es handelt sich um einen 14-jährigen Urlauber aus Irland. Bei dem Unfall im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See ist ein 49-jähriger Einheimischer gestorben.

Der 49-Jährige war mit einem jugendlichen Skifahrer zusammengestoßen. Der Pinzgauer erlag trotz notärztlicher Erstversorgung noch am Unfallort seinen Verletzungen. Laut Zeugen wurde der Zweitbeteiligte an der rechten Oberschenkel-Innenseite verletzt. Er flüchtete, nachdem eine blonde Frau, vermutlich seine Mutter, ihn von der Unfallstelle entfernte hatte. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden und fahndete nach dem jungen Skifahrer.

Die Kollision hatte sich Samstag um 15.15 Uhr auf der Hirschkogelpiste in einer Seehöhe von 1.444 Metern ereignet, hieß es von der Polizei. Sie stellte an der Unfallstelle Leih-Skistöcke der Marke Komperdell in der Länge von 120 cm sicher, die dem flüchtigen Skifahrer zuzuordnen seien. Er hatte einen schwarzen Skianzug und einen dunkelblauen Skihelm getragen. 

Bei seinen weißen Alpinski habe es sich vermutlich auch um Leihausrüstung der Firma B. gehandelt. Der Bursche hatte Englisch gesprochen, sei 170 bis 175 cm groß gewesen, habe brünette Haare gehabt und um die 15 gewesen. Es wird vermutet, dass die blonde Frau seine Mutter sei. Sie habe einen schwarzen Skianzug getragen 

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion des Verstorbenen sowie die Beiziehung eines Alpinsachverständigen zur Unfallursachenermittlung an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden