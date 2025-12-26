Fahrerflucht auf Piste: Skifahrer und Snowboarder gesucht

Eine Dänin und eine Niederländerin mussten ins Spital.

Zwei Fälle von Fahrerflucht am Kitzsteinhorn haben am Christtag die Polizei in Kaprun beschäftigt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können.

Eine Dänin (49) blieb unterhalb einer Geländekuppe am Pistenrand stehen und wurde dort von einem Snowboarder gerammt, der über die Kuppe sprang. Beide stürzten, der Snowboarder stand aber danach auf und fuhr einfach weiter. Die Dänin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Niederländerin wiederum war beim Skifahren auf der Piste gestürzt und wurde am Boden von einer vorbeikommenden Skiläuferin am Helm beziehungsweise am Kopf erfasst. Auch diese Frau machte sich aus dem Staub. Auch die Niederländerin musste ins Spital gebracht werden.

Die Polizei erinnert daran, dass alle an einem Skiunfall beteiligten Personen verpflichtet sind, anzuhalten, Hilfe zu leisten und an der Aufklärung des Unfallgeschehens mitzuwirken. Das Entfernen von der Unfallstelle ist strafbar.