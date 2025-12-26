Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Skifahren am Kitzsteinhorn
© Kitzsteinhorn

Polizei ermittelt

Fahrerflucht auf Piste: Skifahrer und Snowboarder gesucht

26.12.25, 11:22
Teilen

Eine Dänin und eine Niederländerin mussten ins Spital. 

Zwei Fälle von Fahrerflucht am Kitzsteinhorn haben am Christtag die Polizei in Kaprun beschäftigt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können.

Eine Dänin (49) blieb unterhalb einer Geländekuppe am Pistenrand stehen und wurde dort von einem Snowboarder gerammt, der über die Kuppe sprang. Beide stürzten, der Snowboarder stand aber danach auf und fuhr einfach weiter. Die Dänin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Niederländerin wiederum war beim Skifahren auf der Piste gestürzt und wurde am Boden von einer vorbeikommenden Skiläuferin am Helm beziehungsweise am Kopf erfasst. Auch diese Frau machte sich aus dem Staub. Auch die Niederländerin musste  ins Spital gebracht werden.

Die Polizei erinnert daran, dass alle an einem Skiunfall beteiligten Personen verpflichtet sind, anzuhalten, Hilfe zu leisten und an der Aufklärung des Unfallgeschehens mitzuwirken. Das Entfernen von der Unfallstelle ist strafbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden