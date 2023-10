Mädchen (9) entführt: Dieser Fehler überführt Kidnapper

Informationen wurden über soziale Medien verbreitet, und die ganze Nation hielt den Atem an.

Jede Elterns schlimmster Albtraum wurde für David und Trisha Sena zur Realität, als ihre Tochter Charlotte am vergangenen Samstag beim Camping im Moreau Lake State Park in den USA plötzlich verschwand.

Die Polizei und Politiker setzten alles daran, das Mädchen zu finden. Informationen wurden über soziale Medien verbreitet, und die ganze Nation hielt den Atem an.

Und dann geschah das Unglaubliche: Charlotte wurde am Montagabend lebend gefunden, so die Behörden. Mit ihr wurde auch ein Verdächtiger, der für die Entführung verantwortlich gemacht wird, festgenommen.

Kathy Hochul, die Gouverneurin von New York, berichtete, dass Charlotte im Schrank eines Wohnwagens versteckt gewesen sei. Der Wohnwagen gehört angeblich dem 47-jährigen Craig Nelson Ross Jr., der nur wenige Kilometer vom Entführungsort entfernt wohnt.

Überraschenderweise führte Ross Jr. die Ermittler auf seine eigene Spur. In den frühen Morgenstunden des Montags fuhr er angeblich zum Haus von Charlottes Familie und hinterließ eine Lösegeldforderung im Briefkasten. Unglücklicherweise für ihn fand die Polizei seine Fingerabdrücke auf dem Brief - ein Abgleich in der Datenbank enthüllte seine Identität.

Schließlich wurde er an der angegebenen Adresse zusammen mit dem verängstigten Mädchen gefunden.