Frau heiratet im Spital Lebensliebe am Tag ihres Todes

Ein bewegendes Liebesdrama spielte sich unter tragischen Umständen ab, als Heather Mosher im Alter von nur 31 Jahren den Kampf gegen den Brustkrebs verlor. Die tapfere Braut ließ sich nicht von der tödlichen Krankheit entmutigen und gab ihrem Liebsten, David Mosher, am Hochzeitstag ihre letzten Worte mit auf den Weg.

Horror-Diagnose

In einer improvisierten Zeremonie im St. Francis Hospital in Hartford, Connecticut, hob Heather ihre Arme feierlich. Leider hatte der Brustkrebs bereits Metastasen gestreut. Achtzehn Stunden später verstarb sie, doch nicht ohne zuvor ihre Liebe zu David zu verkünden. "Es ist so demütigend, dass mich jemand so lieben kann", gestand der trauernde Ehemann.

© Christina Lee Karas

Die herzzerreißende Szene wurde von der besten Freundin und Brautjungfer, Christina Karas, festgehalten. "Es war ein Wunder", beschrieb Karas die emotionsgeladene Hochzeit. Trotz nahendem Tod war Heather fröhlich und strahlend.

Das Paar, das sich 2015 bei einem Swing-Tanzkurs kennengelernt hatte, erfuhr am Tag der Verlobung von Heathers Krebsdiagnose. Dreifach negativer Brustkrebs, aggressiv und schnellwachsend.

Ursprünglich für den 30. Dezember 2017 geplant, zwang der Gesundheitszustand der Braut das Paar zur Vorverlegung der Hochzeit. "Für Heather werde ich das tun", sagte Karas, als sie trotz Trauer und Schmerz als Brautjungfer fungierte.

Heathers Zustand war so kritisch, dass das Brautkleid zunächst über sie drapiert werden sollte. Doch im Krankenhaus schafften sie es, Heather in der Kapelle das Kleid anzuziehen. "Sie war wunderschön und fühlte sich für mich wie zu Hause", erinnerte sich David Mosher.

Die emotionale Hochzeit wurde von einer Tragödie überschattet. Heathers ursprünglich geplanter Hochzeitstag kollidierte mit ihrem Beerdigungstermin.