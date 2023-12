Toyboy (37) betrügt Sex-Oma (84) mit anderer Rentnerin

Die aufgelöste Rentnerin enthüllte: 'Mohamed hat mich nur für Sex ausgenutzt und ist ein selbstsüchtiger Gelddieb!'

Die 84-jährige Iris Jones aus Großbritannien hat ihre Beziehung zu Mohamed (37) öffentlich beendet. Das skurrile Paar fand sich 2019 in einer atheistischen Facebook-Gruppe, doch jetzt ist Schluss mit der Liebe auf den ersten Like. Der Grund? Mohamed soll sich mit einer anderen Rentnerin vergnügt haben.

Fall regt auf

Die aufgelöste Rentnerin enthüllte dem 'Mirror': 'Mohamed hat mich nur für Sex ausgenutzt und ist ein selbstsüchtiger Gelddieb!' Nicht nur das, die betrogene Dame behauptet sogar, dass ihr Ex sie mit einer anderen Rentnerin betrogen habe. Das Internet-Liebesmärchen endet also in einem traurigen 'Beziehungs-Aus'.

Doch Iris Jones hat schon wieder einen Neuen im Visier! 'Ich bin so froh, Mohamed losgeworden zu sein. Jetzt chatte ich mit einem charmanten 76-jährigen Herrn aus Wales. Er ist gebildet, interessant und immerhin noch jünger als mein Ex!', verrät die rüstige Dame.