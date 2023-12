Mutter (24) hielt Darmkrebs für Hämorrhoiden: Tot

Bereits im Juni 2023 bemerkte Mia Blutungen aus dem Enddarm, die sie auf Hämorrhoiden zurückführte.

In Großbritannien erschüttert der tragische Tod von Mia Brehme aus Leigh die Gemeinschaft. Die 24-jährige junge Mutter wurde Opfer von Darmkrebs, der sich rasend schnell entwickelte. Anfangs deutete sie ihre Beschwerden nach der Geburt als Hämorrhoiden, doch die Realität war erschreckend: fortgeschrittener Darmkrebs.

Symptome nicht beachtet

Bereits im Juni 2023 bemerkte Mia Blutungen aus dem Enddarm, die sie auf Hämorrhoiden zurückführte. Doch als Müdigkeit, Übelkeit, Durchfall und Verstopfung sie plagten, folgten weitere Untersuchungen. Die niederschmetternde Diagnose kam im Alter von nur 23 Jahren.

Trotz intensiver Chemotherapie konnte der aggressive Krebs nicht gestoppt werden. Im September feierte Mia ihren 24. Geburtstag im Hospiz, weniger als einen Monat später verstarb sie, hinterlassend ihre dreijährige Tochter Kyla-Mae.

Ihre Schwester Alicia, tief betroffen, spricht nun über die Schnelligkeit, mit der sich der Krebs ausbreitete. Sie appelliert an junge Menschen, die Gefahren von Darmkrebs ernst zu nehmen. In Deutschland erkranken laut dem Robert Koch-Institut jährlich etwa 28.000 Frauen und 33.000 Männer an dieser tückischen Krankheit.

Alicia warnt eindringlich: „Wir haben nie eine Minute daran gedacht, dass Mias Symptome so ernst sein könnten, weil sie eine gesunde junge Mutter war.“