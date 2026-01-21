Rätsel um toten Skitouristen neben Piste gelöst

Der 58-jährige Däne wurde leblos neben der roten Piste Nr. 11 gefunden.

Nachdem vergangenen Sonntag ein 58-jähriger Skifahrer tot neben einer Piste im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg (Bezirk Schwaz) entdeckt worden war, hat eine gerichtsmedizinische Untersuchung nun die Todesursache festgestellt.

Der Däne starb nicht im Zuge eines Skiunfalls oder etwa bei einer Kollision mit weiteren Skifahrern, sondern erlag einem gesundheitlichen Problem, bestätigte die Polizei.

Zeugen sagten aus, dass sie keinen Zusammenstoß beobachtet hatten. Auch die Obduktion ergab keine dahin gehenden Hinweise, hieß es. Der Mann war gegen 17.00 Uhr reglos neben der Piste in einem steilen Waldstück gelegen. Er wurde reanimiert, der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 58-Jährigen feststellen.