Skifahrer (49) nach Kollision gestorben

Nach einem Zusammenstoß mit einem jugendlichen Skifahrer ist am Samstagnachmittag ein 49-jähriger Einheimischer im Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See gestorben.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, erlag der Pinzgauer trotz notärztlicher Erstversorgung noch am Unfallort seinen Verletzungen. Laut Zeugen wurde der Zweitbeteiligte an der rechten Oberschenkel-Innenseite verletzt. Er flüchtete, nachdem eine blonde Frau ihn von der Unfallstelle entfernte.

Die Kollision habe sich um 15.15 Uhr auf der roten Piste 2 in einer Seehöhe von 1.444 Metern ereignet, hieß es von der Polizei. Sie stellte an der Unfallstelle Leih-Skistöcke der Marke Komperdell in der Länge von 120 cm sicher, die dem flüchtigen Skifahrer zuzuordnen seien. Er habe einen schwarzen Skianzug und einen dunkelblauen Skihelm getragen. Bei seinen weißen Alpinski habe es sich vermutlich auch um Leihausrüstung der Firma Bründl Sports gehandelt. Er habe Englisch gesprochen, sei 170 bis 175 cm groß gewesen, habe brünette Haare gehabt und 15 oder 16 Jahre alt gewesen. Es wird vermutet, dass die blonde Frau seine Mutter sei. Sie habe einen schwarzen Skianzug getragen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion des Verstorbenen sowie die Beiziehung eines Alpinsachverständigen zur Unfallursachenermittlung an.