Pkw-Lenker gerät in Gegenfahrbahn - lebensgefährliche Crash mit Bus!

Ein 36-jähriger Pkw-Lenker aus der Türkei ist Freitagfrüh bei einem Unfall in Stans in Tirol (Bezirk Schwaz) verletzt worden.

Der Mann kam auf der Unterinntalstraße (L 215) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Omnibus. Sowohl der Türke als auch der 61-jährige Busfahrer hatten zuvor noch vergeblich Vollbremsungen eingeleitet. Der 36-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Der 61-Jährige sowie die im Omnibus befindlichen Fahrgäste blieben offenbar unverletzt, berichtete die Polizei. Die Unterinntalstraße war rund eineinhalb Stunden lang gesperrt, es kam zu wechselseitigen Anhaltungen.