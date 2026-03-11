Fußgängerin (45) nach Fahrerflucht gestorben: Niederösterreicher stellte sich

Der Autolenker hatte die schwer verletzte Ungarin einfach auf der Straße liegengelassen. Ein weiteres Auto überfuhr die 45-Jährige ein zweites Mal.

NÖ. Der furchtbare Unfall mit tödlichem Umgang ereignete sich am Montag im Gemeindegebiet von Traiskirchen. Dort hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der aus der Richtung Oeynhausen kam, gegen 5 Uhr eine 45-jährige Ungarin, die gerade zu Fuß unterwegs war, überfahren. Statt sich um das Opfer zu kümmern, ergriff der Pkw-Lenker die Flucht. Nun soll sich der Fahrer der Polizei gestellt haben. Er soll bereits am Dienstagvormittag zur Polizeiinspektion Traiskirchen gegangen sein und einen Unfall mit einem Wild gemeldet haben.

Den Wagen habe er bereits in eine Werkstatt in Wien gestellt. Ein Fahrzeugteil, das am Unfallort sichergestellt werden konnte, fehlte beim Unfallfahrzeug, hieß es in der Aussendung am Mittwoch.

Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Weitere Erhebungen sind noch im Gange.

© Thomas Lenger/Monatsrevue

Besonders tragisch: Ein nachfolgender Lenker (64) aus dem Bezirk Baden hatte die auf der Straße liegende Frau übersehen und deshalb noch einmal überfahren. Nachdem der Mann ein Holpern verspürt hatte, hielt er sofort an und entdeckte die Schwerverletzte. Er setzte umgehend die Rettungskette in Gang, dennoch erlag die 45-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeuglenker werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.