Das erwartet uns beim 20. Schrammel.Klang.Festival

Das Programm für das 20. Schrammel.Klang.Festival – 10.–19. Juli 2026 in Litschau am Herrensee – steht.

Die Musikgruppen für den Schrammel.Pfad sind fixiert und Anmeldungen für die zahlreichen Workshops zwischen den beiden Festivalwochenenden werden bereits entgegengenommen.

Anbei und weiter untenstehend in gewohnter Weise die ausführliche Presseinformation. Und in Folge eine kompakte Zusammenfassung aller Neuigkeiten, die wir noch explizit kundtun möchten.

# Eröffnung des Festivals am 10. Juli 2026 mit einer musikalischen, multikulturellen Bühnenshow von Geiger und Komponist, Aleksey Igudesman & dem 5-köpfigen Limitless Orchestra Ensemble mit Duo Minerva, aka Johanna Gossner (Klarinette) und Damian Keller (Akkordeon).

# Heuer gibt es an beiden Festivalsonntagen eine Dampflok-Fahrt mit dem Schrammel.Express – von Gmünd nach Litschau. Am ersten Sonntag, 12. Juli 2026, wird die Fahrt von Pavel Shalman & Boki Radenkovic begleitet. Am zweiten Festivalsonntag, 19. Juli 2026, durch Horacek & Bibl. Bei der anschließenden Matinee am Kulturbahnhof spielt das österreichisch-serbische Nenad Vasilic Trio Balkan- & Weltmusik-Sound, bei dem der Kontrabass eine gewichtige Rolle spielt.

# Die überaus beliebte Nachtwanderung (18.7.2026) findet wie gewohnt am zweiten Festivalsamstag statt – und zwar mit Stationen.Musik.Theater am Weg zu einem geheimen Ort. Dort erwartet die Festivalgäste ein Konzert von Hakon & die Jungfrauen. Die Nachtwanderung ist ein Vorbote des im August stattfindenden Theaterfestivals HIN & WEG, das sich vom 7. bis 16. August 2026 mit den Themen SCHULD UND SCHÖNHEIT – The Beauty And The Guilt beschäftigen wird.

# Auch die Schrammel.Pfad-Besetzung steht nun in den Startlöchern – heuer erstmals zu hören sind:

Aleksey Igudesman & das Limitless Orchestra Ensemble, Caféhaus-Schrammeln, Duo Minerva, In 80 Liedern um die Welt – Die Steinbach Family, Jelena Popržan & Flora Geiselbrecht, Joschi Schneeberger Quintett, Little Rosies Quartett, Marie-Theres Stickler / Gerhard Ernst / Peter Havlicek, Nenad Vasilc Trio, Neue Wiener Art Schrammeln, Pavel Shalman & Boki Radenkovic, Šmrnc, Stippich & Stippich, Tesak / Havlicek / Kainrath, Trio Hupsala, Trio Südbahnhof.

Ein Wiedersehen gibt es mit: 16er Buam, Arpeggione.200, Belle Fin, bratfisch, Divinerinnen im Quartett, Duo Bäuml & Koschelu, Duo Horacek & Bibl, Duo Stickler & Koschelu, Gesangskapelle Hermann, Musiktheater HERZFLEISCH, Hojsa-Koschelu-Hojsa, Katharina Hohenberger / Peter Havlicek / Marie-Theres Stickler, Kollegium Kalksburg, Martin Spengler im Trio, Neuklangschrammeln, Palmisano-Teufel-Fuchsberger, Schrammelbach, Stippich & Uhler :: Bravour Schrammeln, Tesak & Blazek, Tori Trio, Trio Lepschi, Viererg’spann mit Hannah Rehrl, Vorstadtkollektiv, Wanda Leben & Anton Hacker, Wiener Brut.

# In Summe finden heuer acht Workshops im Rahmen des Schrammel.Klang.Festivals von 14.–16. Juli 2026 statt, und zwar zu: Dudeln, Gesang, Violine, Kontragitarre, Harmonika, Gstanzl (Wienerliedschreiben) und Tanzen.