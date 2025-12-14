Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -0.98% Andritz AG 62.75 aktien down -1.8% BAWAG Group AG 121.30 aktien down -1.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.71% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -3.38% EVN AG 26.850 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 95.50 aktien down -4.07% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 47.220 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +0.32% PORR AG 30.450 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.100 aktien down -1.64% SBO AG 27.700 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.840 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.30 aktien up +4.22% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 38.840 aktien down -0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Jagd mit Benko: 9-Jähriger soll Hirsch erlegt haben

Neue Anklage droht

Jagd mit Benko: 9-Jähriger soll Hirsch erlegt haben

14.12.25, 13:51
Teilen

René Benko leistete sich vergoldete Flinten und ging über viele Jahre auf die Pirsch. Jetzt sorgt der angebliche Hirsch-Abschuss eines Minderjährigen für Wirbel. Auch eine Waffen-Anklage droht Benko.

2024 zog sich Signa-Gründer René Benko gern auf den Jagdhof eines Tiroler Freundes zurück, auch um sich zu erholen nach der Milliarden-Pleite der Signa. "Der Rückzugsort ist ein Wellness-Tempel mit Sterneküche, exquisitem Weinsortiment und einem 3.500 Hektar großen Jagdpachtgebiet, das sich vom Stubai- bis ins Gschnitztal erstreckt", berichtet News. Auch Branchen-Insider pirsch.de berichtet.

Schwerwiegender Verdacht um Hirsch-Abschuss

Bei einem Benko-Jagdausflug soll auch ein neunjähriges Kind dabei gewesen sein.Dazu gibt es den schwerwiegenden Verdacht, der Minderjährige habe einen Hirsch erschossen. Das geht aus Ermittlungsakten im Benko-Komplex hervor, die News vorliegen. Darin wird geschildert wie die Hotelchefin, eine Jägerin, ausgepackt habe.

Als sie René Benko damals zum Hirsch gratulieren wollte, soll der auf das neunjährige Kind gezeigt und gesagt haben: „Nein, nein, dort hockt der Jäger …“ Die Hotelchefin entgegnete ihm laut den vorliegenden Akten: „Sag jetzt, dass das nicht wahr ist …“ Ihr Hoteliers-Mann soll ihr daraufhin das Wort verboten haben: „Reiß di zsammen, du blede Kuah …“  

Laut Jagdgesetz dürfen nur Volljährige jagen, welche die Jagdkarte nach erfolgter Jagdprüfung erlangt haben. 

Jagdwaffen könnten Benko erneut vors Strafgericht bringen 

Benko wurde erst am Mittwoch nicht rechtskräftig wegen betrügerischer Krida verurteilt - zu fünfzehn Monaten, er will berufen. Die Recherchen der Soko Signa sind auch rund um die Waffencausa weit fortgeschritten. Insgesamt wurden fünfzehn auf Benko registrierte Waffen bei ihm daheim bei einer Hausdurchsuchung im Juni 2024 gefunden. Die WKStA geht nun akribisch vor. Die Soko Signa hat bereits drei Teilabschlussberichte erstellt, berichtet der Standard. Die Ermittler hätten sich mit sechs Schusswaffen beschäftigt. Es gebe auch zahlreiche Fotos, darunter jene vom "Flintenpärchen samt Koffer".

Benko hat sechs Waffen im Oktober 2023 um rund 100.000 Euro an die Forstgut Steiermark GmbH und Co KG rund um die Laura Privatstiftung verkauft. Die Stiftung wird zwar Benko zugerechnet, doch offiziell hat er nichts damit zu tun. Laut Vorwurf der WKStA hat Benko seine Gläubiger so vorsätzlich geschädigt: Das Geld, das er für den Verkauf bekommen habe, habe er nämlich für die "Kosten seiner Lebensführung" verwendet. Gleichzeitig seien die Waffen aber immer bei ihm geblieben. Benko wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Er erklärte sinngemäß, dass er die Waffen zu angemessenen Preisen an die Forstgut-Gesellschaft verkauft habe. Die Gläubiger seien so nicht geschädigt worden. Sein Vermögen habe sich durch die guten Deals vergrößert. Für Benko gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden