Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Airbag-Schock für Shootingstar Egger
© gepa

Super-G-Aufreger

Airbag-Schock für Shootingstar Egger

14.12.25, 13:26
Teilen

Die Vorarlbergerin Magdalena Egger, aus rot-weiß-roter Sicht DIE Entdeckung bei den Speed-Auftaktrennen in St. Moritz, hatte während ihrer Super-G-Fahrt ein Schreck-Erlebnis.

"Der Maggie dürfte der Airbag aufgegangen sein", erkannte ORF-Expertin Nici Schmidhofer, während Egger am Sonntag als 15. über die Ziellinie fuhr. Tatsächlich bestätigte die 24-jährige Vorarlbergerin wenige Augenblicke später: "Es einen Knall gemacht und ich hab es gerochen, die Kartusche riecht man." Egal: "Weiter geht's", habe sie sich gedacht.

Angesichts dieses Schock-Zwischenfalls inklusive Handicap ist der 15. Platz das nächste Sensationsergebnis für die sechsfache Junioren-Weltmeisterin (je 3x 2020 und 2022). Am Freitag auf der ersten Abfahrt in St. Moritz war Egger als Zweite hinter Sensationssiegerin Lindsey Vonn (41) zum ersten Mal aufs Weltcup-Podest gerast, die Revanche am Samstag beendete sie als Siebente.

"Das drückt auf den Körper"

Der 15. Platz vom Sonntag (+1,12) war ihr bestes Super-G-Ergebnis. Und das mit "Airbag-Bremse". Ex-Weltmeisterin Schmidhofer dazu: "So was behindert dich schon gscheit, das drückt auf den Körper, das nimmt dir die Luft."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden