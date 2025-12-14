Schock um ÖSV-Star: Puls von 240 und Herz-OP

Karriere auf der Kippe: ÖSV-Star Franz-Josef Rehrl musste sich Herz-OP unterziehen

Franz-Josef Rehrl zählt seit Jahren zu den Fixgrößen der österreichischen Nordischen Kombination.

Umso überraschender waren die Worte, die der 31-jährige Steirer am Sonntag in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel“ fand. Dort enthüllte Rehrl, dass er im vergangenen Sommer aufgrund ernsthafter Herzprobleme kurz davorstand, seine Karriere beenden zu müssen.

Existenzielle Phase

Was für Außenstehende völlig unerwartet kam, war für den Spitzensportler eine existenzielle Phase. Rehrl musste sich einer Herzoperation unterziehen – ein Eingriff, der nicht nur medizinisch, sondern auch mental eine enorme Herausforderung darstellte. Über Monate hinweg war unklar, ob er überhaupt wieder Leistungssport auf höchstem Niveau ausüben könnte.

© GEPA

Sportliche Zukunft

Die Ungewissheit über die eigene Gesundheit und die sportliche Zukunft habe ihn stark beschäftigt. Besonders für einen Athleten, der seinen Körper täglich bis an die Grenzen belastet, sei eine solche Diagnose ein tiefer Einschnitt gewesen.

Rehrl sagte im ORF:

"Ich habe heuer eine Operation am Herzen gehabt, ich hatte eine recht schwere Herzrhythmusstörung, das haben wir auf der Uniklinik in Innsbruck beheben lassen."

"Es klingt schlimmer, als es ist, aber es wurde glücklicherweise behoben."

Sein Puls schoss unter Belastung teilweise auf 240.

© APA/AFP/Joe Klamar

Starkes Comeback nach schwerem Sommer

Umso bemerkenswerter ist nun seine sportliche Rückkehr. Nach erfolgreicher Operation und einem behutsamen Comeback steht Rehrl mittlerweile wieder voll im Wettkampfmodus – und das erfolgreicher denn je. In der laufenden Weltcupsaison zeigte der ÖSV-Athlet eindrucksvoll, dass mit ihm weiterhin zu rechnen ist.

© Getty

Einen zweiten und einen dritten Rang

Beim Weltcup in Trondheim feierte Rehrl gleich zwei Podestplätze: einen zweiten und einen dritten Rang. Hinzu kommen zwei sechste Plätze, die seine konstante Form unterstreichen. In der Gesamtweltcup-Wertung liegt der Steirer aktuell auf Rang drei – und damit mitten im Kampf um die Spitzenpositionen.