Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Alice Robinson
Super-G St. Moritz

ÖSV-Pleite bei Sensationssieg von Robinson

14.12.25, 11:45
Die Neuseeländerin Alice Robinson feiert zum Abschluss des Speedtriple-Weekends in St. Moritz ihren ersten Super-G-Sieg. Die ÖSV-Läuferinnen enttäuschen, da schaffte es nur Vorjahrssiegerin Conny Hütter in die Top 10.

Der von US-Coach Alex Hödlmoser eng gesetzte Kurs kam den technischen Fähigkeiten der 24-jährigen Neuseeländerin perfekt entgegen. Nach bisher sechs RTL-Siegen setzte sich Robinson mit Startnummer 6 an die Spitze. Die Französin Romane Miradoli (+0,7) am nächsten, Sofia Goggia wurde Dritte (+0,19).

Lindsey Vonn verpasst Podest

US-Superstar Lindsey Vonn (41), am Freitag Sensations-Siegerin beim Abfahrts-Auftakt in St. Moritz und am Samstag hinter Emma Aicher (GER) Zweite, schrammte als Vierte (+0,27) 8 Hundertstel am Podest vorbei.

Für die ÖSV-Läuferinnen gab's am Sonntag nichts zu holen. Lediglich Vorjahrssiegerin Conny Hütter kam als Neunte in die Top 10. Nina Ortlieb kämpfte sich im ersten Super-G nach schwerem Unterschenkelbruch auf Platz 13 (+1,09).

Schreck: Shootingstar Egger ging Airbag auf

Magdalena Egger, der Sensations-Zweiten der ersten Abfahrt bzw. Siebenten der Revanche am Samstag, hatte Pech: Im Mittelteil war ihr der Airbag aufgegangen. Dennoch gab's Platz 15 (+1,12).

"Oh mein Gott, ich hab mich nie als richtige Super-G-Läuferin gefühlt, aber das war einfach perfekt", jubelte Robinson nach ihrem ersten Coup in einer Speed-Disziplin. Lindsey Vonn, um die am ersten Speed-Wochenende alles gedreht hatte, meinte: "Es war ein Super-Wochenende zum Start, damit muss ich zufrieden sein." Im technisch schwierigen Super-G habe sie "zu viel Respekt" gehabt. "Das muss ich nächstes Mal besser machen."

Weiter geht's Samstag und Sonntag (20./21. Dezember) mit Abfahrt und Super-G in Val d'Isère.

