1:1 - Rapid und BW Linz gehen nach heißen Kampf in Winterpause

Rapid und Blau-Weiß Linz lieferten sich ein Duell mit offenem Visier und unzähligen Chancen, müssen sich schlussendlich aber mit einem für beide enttäuschenden 1:1 zufrieden geben. Trotz früher Führung bleiben die Wiener weiter sieglos.

Nach nur wenigen Sekunden jubelten die Rapidler erstmals, weil Matthias Seidl einnetzte, doch die Ernüchterung folgte umgehend: Der Ball sprang ihm davor ganz klar auf die Hand.

Doch die Wiener konnten den Druck danach aufrechterhalten und gingen so per Kopfball von Nenad Cvetkovic (16.) nach einem Eckball von Seidl in Führung. Sein emotionaler Torjubel zeigte, wie viel Ballast auf den Schultern der Spieler ruht.

(Baby-)Boom! Traumtor zum Linzer Ausgleich

Die Linzer spielten aber ebenfalls gefällig mit und ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten - und was für eine Antwort es war. Der andere Seidl-Bruder, Simon, konnte den Ball am Strafraum behaupten, spielte zurück auf Christopher Cvetko, der sich aus 20 Metern ein Herz fasste und per Schlenzer ins Kreuzeck traf (29.)! Und auch hier konnte in den Torjubel hineininterpretiert werden, denn im Hause Cvetko steht wohl Nachwuchs an - Gratulation!

Der offene Schlagabtausch aus Hälfte eins ging im zweiten Abschnitt nahtlos weiter, nur ohne frühen Torjubel. In der 58. Minute scheiterte Louis Schaub aber alleine vor Keeper Viktor Baier. Nur drei Minuten später hatte wiederum Shon Weissman eine Topchance für Blau-Weiß.

Es war ein Hin und Her, bei dem beide Teams - in Grün-Weiß mehrfach Schaub - die Führung am Fuß hatten.

Schlussendlich müssen beide Teams enttäuscht sein, immerhin wäre das Spiel zu gewinnen gewesen und ein Punkt nutzt weder dem Linzer Tabellenschlusslicht, noch den am Rande der Top sechs befindlichen Wienern - sie hatten obendrein die größeren Chancen vorzuweisen.