Mega-Absturz: Jetzt ist sogar Gibraltar besser als wir

Für die heimischen Klubs läuft die Europacup-Saison alles andere als nach Wunsch.

Letzte Saison waren mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg erstmals zwei österreichische Klubs in der Champions League, heuer kassieren die heimischen Vertreter in Europa- und Conference League Niederlage um Niederlage.

Nach den Niederlagen von Sturm Graz, Red Bull Salzburg und Rapid am Donnerstag fiel die heimische Liga auf Platz 17 zurück und liegt damit etwa hinter Norwegen, der Schweiz und Zypern. Sollte in dieser Spielzeit keine Rangverbesserung auf Platz 15 mehr gelingen, gäbe es für Österreich 2027/28 nur noch vier statt wie bisher fünf Europacupstarter.

Sogar Gibraltar holt mehr Punkte

Noch düsterer schaut es mit der Wertung für die aktuelle Saison aus. Die heimischen Klubs sammelten bisher lediglich 3,1 Punkte und damit weniger als beispielsweise Aserbaidschan, Island, Kasachstan oder sogar Gibraltar.

Lincoln Red Imps FC holte in der Conference League bisher 7 Punkte - Rapid noch keinen © Getty

Im kommenden Sommer treten Österreichs Meister im Play-off und der Vize in der zweiten Quali-Runde zur Champions League an, der Cupsieger beginnt in der dritten Qualirunde zur Europa League. Zwei weitere Plätze gibt es für die zweite Qualirunde zur Conference League. Sollte die heimische Bundesliga im Mai 2026 nicht unter den Top 15 der Fünfjahreswertung aufscheinen, würde der Meister in der zweiten CL-Qualirunde, der Cupsieger in der zweiten EL-Qualirunde sowie der Zweite und Dritte in der zweiten CoL-Qualirunde starten.