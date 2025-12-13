HIER können Sie John Cenas letzten Kampf gratis sehen

The Last Time is Now! Die legendäre Karriere von WWE-Superstar John Cena endet heute Nacht. Die gute Nachricht: Fans können den letzten Kampf GRATIS auf YouTube sehen.

Der 17-fache Champion hat in seiner großen Karriere alles erlebt, doch seine letzte Prüfung wird eine extrem harte Nuss. John Cena trifft in seinem allerletzten Kampf in Washington DC auf den Wiener Gunther.

Der "Ring General" versprach im Vorfeld: "Ich werde Cena zum Aufgeben zwingen", das gab es vorher noch nie.

Den ultimativen Showdown kann man auf dem YouTube-Kanal der WWE gratis in aller Welt verfolgen.

Los geht"s in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr unserer Zeit. Achtung: Aus WWE-Kreisen heißt es, dass es Cenas Wunsch war, die Show zu eröffnen, also rechtzeitig einschalten!