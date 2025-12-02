Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Schimpftirade

Trump schimpft über afrikanisches Land: "Ihr Land stinkt"

02.12.25, 23:07
Teilen

US-Präsident Donald Trump wettert erneut gegen Somalia. Während einer langen Kabinettssitzung am Dienstag sagte er, dass er keine somalischen Migranten in den USA haben will.

Wieder schimpft der US-Präsident über das ostafrikanische Land. Während einer langen Kabinettssitzung erklärte Donald Trump, er wolle keine Somalier in seinem Land. Zur geplanten Verschärfung der Aufenthaltsregeln schimpfte er: "Wir werden in die falsche Richtung gehen, wenn wir weiterhin Müll in unser Land aufnehmen."

Trump meint, dass die Bewohner des vom Krieg zerstörten Somalia zu sehr von den Sozialhilfen der USA abhängig seien. Er schwärmte vom US-Bundesstaat Minnesota und warf somalischen Migranten vor, diesen auszubeuten.

"Sie tragen nichts bei"

Der US-Präsident sagte: "Wenn ich mir anschaue, was in Minnesota passiert. Das Land der 1000 Seen oder wie viele Seen sie auch immer haben, sie haben viele Seen, aber dieser wunderschöne Ort – ich sehe, wie diese Leute ihn ausbeuten (...). Ich habe gehört, dass Somalier sie ausgenommen haben, diesen Staat um Milliarden von Dollar ausgenommen haben, Milliarden jedes Jahr, Milliarden von Dollar."

Trump setzte seine Schimpftirade weiter fort: "Und sie tragen nichts bei. Die Sozialhilfe liegt bei 88 Prozent. Sie tragen nichts bei. Ich will sie nicht in unserem Land haben. Ich bin ehrlich zu Ihnen, okay? Jemand wird sagen: "Oh, das ist politisch nicht korrekt." Das ist mir egal. Ich will sie nicht in unserem Land haben!"

Schimpftirade schon am Vortag

Zum Schluss betonte er: "Ihr Land ist aus einem bestimmten Grund nicht gut. Ihr Land stinkt und wir wollen sie nicht in unserem Land haben."

Schon am Vortag lederte Trump gegen Somalia. In einem Interview aus der Kabine der Air Force One beleidigte er persönlich zuerst den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Er warf ihm vor, Somalier "ins Land zu lassen und Milliarden von Dollar" an das Land zu schicken. Laut Trump sei Somalia "nicht einmal ein richtiges Land, denn es funktioniert nicht wie ein Land." Es habe einen Namen, aber funktioniert überhaupt nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

