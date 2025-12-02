Alles zu oe24VIP
In Kürze vorgestellt

Trump will diese Biden-Vorschrift rückgängig machen

02.12.25, 18:48
Die US-Regierung will Insidern zufolge die Sprit-Verbrauchsvorschriften für Autos lockern. 

Damit würden Regeln rückgängig gemacht, die die Regierung des damaligen Präsidenten Joe Biden im vergangenen Jahr beschlossen hatte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA werde wohl vorschlagen, die Anforderungen für die Modelljahre 2022 bis 2031 erheblich herabzusetzen.

Präsident Donald Trump wolle den Plan am Mittwoch im Weißen Haus vorstellen. Dabei sollen auch Führungskräfte der großen US-Autobauer anwesend sein.

Keine Strafen für Nichteinhaltung

Trump hatte Anfang des Jahres ein Gesetz unterzeichnet, das Strafen für Autohersteller bei Nichteinhaltung der Verbrauchsvorschriften faktisch abschaffte. Die Grenzwerte selbst blieben jedoch bestehen. In den USA gelten seit 1975 die sogenannten CAFE-Standards zur Begrenzung des Flottenverbrauchs.

Diese wurden über die Jahre immer wieder angepasst. Die Regierung von Präsident Barack Obama hatte die Ziele verschärft. Sein Nachfolger Trump lockerte die Vorgaben während seiner ersten Amtszeit jedoch wieder mit der Begründung, sie seien nicht umsetzbar und eine unzumutbare Belastung für die Hersteller. Biden wiederum machte diesen Schritt rückgängig und verschärfte die Regeln erneut.

