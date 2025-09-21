John Cena vernichtet – war DAS schon sein WWE-Karriereende?

John Cena ist auf seiner großen Abschiedstournee vom aktiven Wrestling-Business. Ist seine Karriere schon vorzeitig zu Ende?

Die WWE läutete mit Wrestlepalooza in Indianapolis eine neue Ära ein: Erstmals lief ein Premium Live Event auf Sport-Sender ESPN – ein großer Meilenstein für den Wrestling-Marktführer.

Das sollte auch gehörig gefeiert werden, das erste Match überhaupt auf ESPN war der absolute Blockbuster zwischen John Cena und Brock Lesnar.

Eigentlich hätte es eine Abschiedsparty für Cena werden sollen, der 48-Jährige geht im Dezember in die wohlverdiente Wrestling-Pension. Doch ist seine Karriere schon früher als geplant zu Ende?

Lesnar vernichtet Cena

Hauptverantwortlich könnte Brock Lesnar sein. The Beast Incarnate vernichtete Cena regelrecht, holte sich nach mehrfachen F5-Finishing-Moves locker den Sieg. Cena blieb ratlos und verwundet zurück, seine Fans hatten Tränen in den Augen. Schließlich machte sich der 17-fache Champion schockiert auf den Weg zurück in den Backstage-Bereich - war das schon das Ende? Eigentlich hat Cena noch 6 WWE-Auftritte vor sich, nach dieser krachenden Niederlage fragen sich seine Fans aber: Wie soll es weitergehen?

Ebenso hart einstecken musste WWE-Champion Cody Rhodes. In einem brutalen Match gegen Drew McIntyre schaffte es der "American Nightmare" aber doch noch in letzter Sekunde, den Sieg zu holen.

Mit Stephanie Vaquer (gegen Iyo Sky) wurde eine neue Damen-Titelträgerin gekürt, CM Punk und AJ Lee gewannen die "Schlacht der Ehepaare" gegen Seth Rollins und Becky Lynch. Das Tag-Team-Comeback der Usos endete mit einer Niederlage gegen Bron Breakker und Bronson Reed.

Enttäuschung bei Fans

Am Ende von Wrestlepalooza herrschte nicht nur Jubel, denn die Fans hätten sich durchaus ein paar Überraschungen und Twists erwartet. Die einzige völlig unerwartete Szene: Der Undertaker tauchte auf und verriet Stephanie McMahon, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen wird.

Die WWE möchte Wrestlepalooza als eine Art zweite Wrestlemania aufbauen, dafür braucht es aber größere Momente.