FC Liverpool: Entscheidung um Mo Salah gefallen

Mohamed Salah und Arne Slot haben sich zu einem klärenden Gespräch getroffen. Danach wurde eine erste Entscheidung getroffen.

Titelverteidiger Liverpool hat mit einem 1:0-Erfolg am Dienstag in der Champions League bei Inter Mailand etwas Schadensbegrenzung betrieben, Ruhe ist vor dem Heimspiel gegen Brighton and Hove Albion aber keineswegs eingekehrt. Alles dreht sich um den Disput zwischen Trainer Arne Slot und Stürmerstar Mohamed Salah.

Der Ägypter, zuletzt nur Ersatz, war nach öffentlicher Kritik aus dem Kader für das Inter-Spiel gestrichen worden. Salah wird nach dem Wochenende zum Afrika Cup abreisen, englische Medien spekulierten, dass er danach nicht mehr nach Liverpool zurückkehren, sondern ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien annehmen könnte.

Salah steht wieder im Kader

Dabei könnte es nun doch eine Wende geben. Wie englische Medien berichten, haben sich Slot und Salah am Freitag zu einem Gespräch getroffen. Das Ergebnis ist, dass der Ägypter am Samstag wieder im Kader für das Match gegen Brighton steht. Slot möchte dabei im besten Interesse des Vereins handeln.

© Getty

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass Salah Liverpool bereits im Winter verlässt.