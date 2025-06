Wrestling-Knaller: Wiener Gunther ist wieder WWE-Champion

Wrestling-Knaller in der WWE! Der Wiener Gunther hat sich den World Heavyweight-Titel von Jey Uso zurückgeholt.

Bei Wrestlemania musste Gunther gegen Jey Uso seine bislang bitterste Niederlage einstecken und den World-Title abgeben. Doch der Wiener kämpfte sich an die Spitze zurück - und hat bei Monday Night Raw zugeschlagen!

Im Main-Event sicherte sich Gunther den Weltmeistertitel in Phoenix, Arizona. Er brachte Jey Uso im Sleeperhold zur Aufgabe und ist nun zweifacher World-Champion.

Die nächste Herausforderung steht aber schon vor der Tür. Bei Night of Champions wird ein neuer King of the Ring gekrönt - dieser erhält eine Titelchance beim Summerslam im August.

Und dann gibt es ja auch noch den frisch gekürten Mr. Money in the Bank Seth Rollins und seine Schergen Bronson Reed und Bron Breakker, die Gunther gefährlich werden können.

Auch John Cena hat alle Hände voll zu tun. Auf seiner Abschiedstour wurde der 17-fache Rekordchampion nun von CM Punk zu einem WWE-Titelmatch in Saudi-Arabien herausgefordert. Night of Champions gibt's schon am 28. Juni - live auf dem WWE-Network zu sehen. Start: 19 Uhr unserer Zeit!