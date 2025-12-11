1:0 – Lienhart schießt 10 Bullen eiskalt ab

Zehn Salzburger hielten im Europa-League-Kracher beim deutschen Top-Klub FC Freiburg lange dagegen. Doch am Schluss kam beim 0:1 nichts Zählbares heraus. Ausgerechnet ÖFB-Legionär Philipp Lienhart schoss die Bullen mit seinem Tor nach einer Ecke k.o.

Der sechste Saison-Auftritt in der Fußball-Europa-League hat Salzburg die fünfte Niederlage beschert. Am Donnerstag mussten sich die nach Rot für Ratkov rund eine Stunde in Unterzahl agierenden Bullen beimSC Freiburg mit 0:1 geschlagen geben und haben nur noch theoretische Chancen auf das Play-off der Top 24. Derzeit fehlen 4 Punkte auf den "Strich". Im Jänner warten noch Duelle mit dem FC Basel (heim) und Aston Villa (auswärts).

Salzburg ohne kranken Trainer Letsch

Fünf Tage nach dem 2:0 gegen Blau-Weiß Linz tauchte Salzburg vor rund 31.000 Zuschauern mit drei Änderungen auf. Defensiv ersetzte Jacob Rasmussen den erkrankten Jannik Schuster, zudem werkelte Aleksa Terzic statt Frans Krätzig. In der Offensive begann Clement Bischoff anstelle von Moussa Yeo. An der Seitenlinie wurde der erkrankte Thomas Letsch von "Co" Kai Hesse vertreten. Freiburg bot mit Lienhart und Ex-Bulle Junior Adamu im Sturm beide rot-weiß-roten Kräfte in der Startelf auf.

Es wurde eine recht lebhafte, schnelle Partie, in die Salzburg mit viel Aggressivität startete, immer wieder Nadelstiche setzte und die Offensive der Hausherren zumeist gut im Griff hatte. Ein Schuss Yuito Suzukis von der Strafraumgrenze ging relativ knapp über das Tor (18.), nach einer halben Stunde strich ein Köpfler Maximilian Eggesteins nach Eckball nur hauchdünn am langen Eck vorbei (31.).

Ratkov knockte Eggestein aus und sah Rot

Mit einer ungeschickten Aktion machte man es sich dann unnötig schwer. Der Ellbogen des hochspringenden Ratkov rammte die Nase von Eggestein, nach VAR-Intervention entschied Schiedsrichter Elchin Masiyev auf Rot. Mit viel Engagement brachte Salzburg das 0:0 aber in die Pause und hatte in dieser Phase sogar die beste Chance des Spiels. Edmund Baidoo machte nach gefühlvollem Pass von Mads Bidstrup alles richtig, ließ Matthias Ginter stehen und schwächelte nur leicht beim Abschluss: Der Schuss ging knapp am langen Eck vorbei, Yorbe Vertessen rauschte zu spät heran (42.).

Goldtor durch Philipp Lienhart

Nach der Pause ging es dann aber schnell. Nach Eckball haute Jan-Niklas Beste von der Strafraumgrenze drauf, doppelt abgefälscht fand der stramme Schuss seinen Weg ins Tor von Alexander Schlager - 1:0 (50.). Als letzter hatte ÖFB-Legionär Philipp Lienhart den Ball berührt

Die restlichen 40 Minuten gerieten zur recht einseitigen Angelegenheit, in der Salzburg hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt war. Freiburg schaukelte die Partie in recht unspektakulärer Manier über die Zeit.