Pep Guardiola (54): Jetzt ist die Trennung fix

Nachdem die Gerüchteküche brodelte, scheint nun alles entschieden zu sein.

Über 30 Jahre waren Star-Trainer Pep Guardiola und seine Frau Cristina Serra (52) ein Paar. Elf Jahre davon waren sie verheiratet, bis im Jänner 2025 Trennungs-Gerüchte die Runde machten. Angeblich wollten sich die beiden scheiden lassen und einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen.

Ende April gab es dann kurz Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. Medienberichten zufolge trafen sich die beiden wiederholt in Barcelona und arbeiteten an ihrer Ehe. Zudem trugen sowohl Guardiola wie auch Serra weiterhin die Eheringe.

© Getty

Kein Liebes-Comeback

Nun ist allerdings klar, dass es kein Liebes-Comeback geben wird. Wie die Journalistin Lorena Vázquez berichtete, ist Serra aus dem Familienhaus in Barcelona ausgezogen. Der Auszug sei der „endgültige Schritt hin zur Scheidung“, so Vázquez.

Guardiola hat seinen Ehering bereits abgelegt © Getty

Guardiola und Serra wollen aber Freunde bleiben und sich gemeinsam um die drei Kinder kümmern. „Jeder hat beschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Aber es gibt Respekt und Freundschaft.“