Mit einem Ritt wie vom anderen Stern raste Lindsey Vonn (41) beim Abfahrts-Auftakt in St. Moritz zu ihrem 83. Weltcup-Sieg. Sensationell auf Platz 2: Magdalena Egger (+0,98), die als einzige den Rückstand gegenüber Vonn unter einer Sekunde hielt. Mirjam Puchner wurde Dritte.

"Ich bin in der Form meines Lebens", hatte Vonn schon vor ihrem ersten Saison-Auftritt behauptet. Tatsächlich fuhr die 41-jährige US-Speedqueen ihren Konkurrentinnen um die Ohren, dass es nur so raschelte. Mirjam Puchner, die sich mit Startnummer 14 an die Spitze gesetzt hatte, musste bereits zwei Minuten später den Leader-Sessel räumen. "Die Lindsey hat noch eine Schaufel draufgelegt", staunte die Vize-Weltmeisterin von Saalbach 2025.

© oe24

Im oberen Streckenteil war Vonn noch 6 Zehntel hinter Puchner gelegen. Im Ziel hatte die wohl beste Abfahrerin aller Zeiten 1,16 Sekunden Vorsprung auf Puchner. Offenbar hatte Vonn alles aus sich herausgeholt - nach 1:29,63 Minuten krachte sie völlig erschöpft in die Ziel-Begrenzung, und riss die Hände in die Höhe. "Die Zeit wird keine mehr knacken", erkannte ORF-Kommentator Ernst Hausleitner richtig. Und Expertin Nici Schmidhofer bestätigte das, was sie zuvor bei der Vonn-Pressekonferenz in St. Moritz gehört hatte: "Die ist in der Form ihres Lebens!"

© gepa

Vonn jubelt über ihren ersten Sieg seit dem Comeback vor einem Jahr: Fünfeinhalb Jahre ist Vonn nach ihrem Rücktritt kein Rennen gefahren. Beim Weltcup-Finale 2024/25 in Sun Valley stand sie als Super-G-Zweite erstmals wieder am Podest. Jetzt ist sie wieder die Beste - und das mit einem künstlichen Kniegelenk!

++Die ganze Abfahrt von St. Moritz zum Nachlesen im OE24-Liveticker!++

Ex-Junioren-Weltmeisterin Egger sensationell Zweite

Im Schatten der Vonn-Sensation schaffte es die 24-jährige Vorarlbergerin Magdalena Egger als Zweite erstmals aufs Podest. Zuvor hatte es die sechsfache Junioren-Weltmeisterin (2x 2020, 2x 2022) erst zweimal in die Top 20 gebracht: 2018 beim Weltcup-Debüt im Levi-Slalom als 19., ihre letzte Abfahrt der Saison 2024/25 im März dieses Jahres beendete sie als 18.

Conny Hütter verpasste als Sechste das Podest um 26 Hundertstel.

Nina Ortlieb freute sich beim Comeback nach kompliziertem Unterschenkel-Bruch über Platz 10: "Damit darf ich zufrieden sein und muss es auch. Aber ich bin die Sicherheitslinie gefahren, und das war zu wenig. Da ist noch Luft nach oben."

Bereits am Samstag (10.45 Uhr/ORF1 live) steigt die zweite Abfahrt in St. Moritz, am Sonntag (10.45) folgt der erste Super-G der Saison.